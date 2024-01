Fischi al minuto per Gigi Riva. La sconcertante difesa dei tifosi arabi: non sanno stare in silenzio (video)

I telespettatori italiani sono rimasti sconvolti ieri sera vedendo le immagini della Super Coppa da Riad: il ricordo di Gigi Riva, tra il primo e il secondo tempo di Napoli-Inter, è stato sporcato dai fischi del pubblico dell’Al Awwal Park Stadium.

Dopo la scomparsa dell’ex attaccante del Cagliari, un’autentica icona del calcio italiano, la Lega Serie A aveva deciso di onorarne la memoria con un minuto di silenzio.

«I fischi a Riyad nel minuto di silenzio per Gigi Riva è il fallimento di tutte le istituzioni e i vertici che operano nel calcio italiano. Vi è piaciuto portare la Supercoppa in un posto in cui non sanno neanche chi sia Gigi Riva per qualche milione in più? Questa è la risposta», ha commentato un utente sui Social.

Fischi del pubblico arabo durante il minuto di silenzio per Gigi Riva. Gli italiani applaudono#SupercoppaItaliana #NapoliInter pic.twitter.com/YgcMDTk4Rq — franco vanni (@franvanni) January 22, 2024

Con l’immagine di Rombo di Tuono a campeggiare sullo schermo luminoso dello stadio e lo speaker a spiegare cosa stesse succedendo per “uno dei più grandi del calcio italiano”, la reazione del pubblico arabo è stata sconcertante per tutti i telespettatori occidentali. Dagli spalti si sono infatti alzati fischi.

Indignazione social: una vergogna, abbiamo venduto agli arabi anche il lutto

«I beceri fischi durante il minuto di silenzio a Gigi Riva rappresentano la deriva del nostro calcio che esporta il proprio prodotto in paesi privi di cultura e rispetto, “colmate” da vagonate di milioni. Una vergogna».

«Ieri sera una vergogna nell’intervallo della Supercoppa Napoli-Inter con i fishi dal pubblico di Riad, questo ci deve far ricordare che vanno bene i soldi nel calcio moderno e giocare la finale di Supercoppa in stadi stranieri, però forse non va così bene quando queste partite vanno a infangare la memoria di un grande lombardo e italiano come Gigi Riva». Lo ha detto il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta. «L’auspicio che l’anno prossimo la Supercoppa sia giocata in Italia», ha aggiunto.

Fischi degli arabi per Gigi Riva ma anche per Beckenbauer

Non è la prima volta, di recente, che il pubblico arabo si rende protagonista di un evento del genere: poche settimane fa, infatti i tifosi dell’Arabia Saudita hanno fischiato un minuto di silenzio per Franz Beckenbauer prima del calcio d’inizio tra Real Madrid e Atletico Madrid . Per la leggenda del calcio tedesco, morta pochi giorni prima all’età di 78 anni, un tributo era stato reso nel corso della semifinale della Supercoppa spagnola.

Anche in quel caso l’indignazione sui social era montata repentinamente. Dietro al comportamento c’è una precisa motivazione di carattere culturale. Secondo un giornalista locale citato dalla testata spagnola Cadena SER , il comportamento dei tifosi non ha nulla a che fare con Beckenbauer nè con Gigi Riva. «È disapprovato avere un minuto di silenzio qui», ha detto il giornalista. E quindi, in cambio di soldi, gli italiani devono celebrare il lutto come lo chiedono gli arabi.