Fazio, ma che t’inventi? L’ad Sergio replica al conduttore su Sanremo: nessuna nuova regola contro di lui

Fabio Fazio accusa la Rai di volerlo danneggiare. L’ad Roberto Sergio gli risponde in modo polemico e piccato. Che cosa è successo? Il conduttore di Che tempo che fa, intervistato da Sette (il settimanale del Corriere) scaglia frecciate contro l’azienda con la quale ha lavorato e guadagnato per decenni. E avanza il sospetto che su Sanremo sia stato varato un nuovo regolamento appositamente per danneggiarlo. “Non mi stupisco più di niente – afferma – quello che posso dire è che spero si torni presto a rapporti normali».



“Per ora – continua – vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni…».

L’ad Rai Roberto Sergio replica a stretto giro: “Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato“. Insomma, nessuna regola contra personam. Come da lui ribadito, “non c’è nessuna novità. Ogni motivo è buono per contestare la Rai”. L’unica verità? “Oggi e, nonostante i profeti di sventura, anche per il futuro, in Italia la televisione è la Rai. Che continuerà a contribuire alla costruzione dell’identità nazionale, consentendo ai cittadini di riconoscersi dentro una memoria che appartiene a tutti”.