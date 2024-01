Facebook oscura l’Accademia della Crusca: “Immagini forti”. L’istituzione: “Siamo sbigottiti”

Anche l’Accademia della Crusca è finita nella morsa delle censura Facebook. Dal 21 dicembre scorso il profilo della secolare istituzione fiorentina è stato oscurato. “Non conosciamo i motivi di questo provvedimento, che ci provoca non poca preoccupazione e molto dispiacere per non poter raggiungere, come di consueto, i nostri lettori su quel canale”, è stato il commento dell’Accademia, incaricata di custodire il “tesoro” della lingua di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio.

Oscurata la pagina Facebook dell’Accademia della Crusca: “Immagini forti”

Secondo quanto risulta all’Adnkronos, agli amministratori della pagina Facebook compare la dicitura: “Abbiamo coperto il tuo post perché potrebbe contenere immagini forti”. L’agenzia di stampa riferisce che all’Accademia della Crusca sono rimasti sbigottiti leggendo questa frase perché la pagina Facebook è controllata rigorosamente e non si è mai prestata a niente di offensivo. Il blocco potrebbe essere pertanto il risultato di un errato calcolo degli algoritmi, ma al momento questa è solo una supposizione, dato che Meta, il colosso digitale di Mark Zuckerberg, non ha dato alcuna spiegazione.

L’istituzione senza una risposta da tre settimane

Agli utenti che dal sito internet della Crusca cliccano sul link di collegamento a Facebook appare la scritta “Questo contenuto non è al momento disponibile”. Un simile episodio era già successo il 23 giugno 2023, ma allora in 48 ore la pagina Facebook era stata ripristinata. Ad oggi invece sono circa tre settimane e l’homepage sul social media resta oscurato. “Abbiamo fatto un’immediata segnalazione chiedendo di sbloccare la pagina e di conoscere i contenuti di questo oscuramento, ma finora non abbiamo ottenuto risposte”, ha dichiarato all’Adnkronos il professore Marco Biffi, accademico responsabile web per la Crusca.

L’auspicio che “il disguido si risolva quanto prima”

“Attualmente – si legge sul sito dell’Accademia della Crusca in un comunicato con la data di ieri – il profilo è in attesa di un controllo da parte dell’azienda: non sappiamo quanto tempo impiegherà questa operazione, ma speriamo che quello che riteniamo essere un disguido si risolva quanto prima. Nell’attesa di tornare visibili, vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri profili ufficiali di Instagram e X”.