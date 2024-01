Epstein aveva video porno di Trump, Clinton e del Principe Andrea: le nuove rivelazioni dell’inchiesta

Il finanziere americano Jeffrey Epstein aveva registrazioni video porno di rapporti sessuali di Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson. Lo riporta il New York Post citando i nuovi documenti pubblicati sul finanziere morto suicida in carcere travolto dalle accuse di pedofilia e traffico sessuale. Le carte desecretate riportano le dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, secondo la quale Trump avrebbe avuto “relazioni sessuali” con una donna nell’abitazione di Epstein a New York “in diverse occasioni”.

Altri video riguardano il duca di York, l’ex presidente degli Stati Uniti Clinton e il fondatore del gruppo Virgin Branson: sarebbero stati filmati dal finanziere americano accusato di traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale e morto suicida in carcere nel 2019.

Chi è la donna che cita i video di Trump, Clinton e degli altri

Nei documenti giudiziari resi pubblici da un tribunale statunitense e citati dall’emittente britannica “Sky News”, la Ransome racconta ai giudici. “Quando la mia amica ha avuto rapporti sessuali con Clinton, il principe Andrea e Richard Branson, sono stati filmati video in ogni occasione da Jeffrey Epstein. Grazie a Dio e’ riuscita a procurarsi alcuni filmati che identificano chiaramente i volti di Clinton, del principe Andrea e di Branson mentre avevano rapporti sessuali con lei“, si legge nella testimonianza. “Personalmente posso confermare di aver visto con i miei occhi le prove di questi atti sessuali, che identificano chiaramente Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson mentre intrattengono rapporti sessuali con la mia amica. Quando alla fine la mia amica ha avuto il coraggio di parlare apertamente ed è andata alla polizia per denunciare l’accaduto, non è stato fatto nulla e lei e’ stata del tutto umiliata dal dipartimento di polizia dove è andata a denunciare quello che era successo con Epstein, Clinton, Branson e il principe Andrea”, ha aggiunto la testimone.

Epstein deteneva i video porno degli ex presidenti

Secondo i documenti pubblicati dal tribunale statunitense, uno dei testimoni ha dichiarato di essere stato presente durante l’interazione tra Epstein, la sua fidanzata Ghislaine Maxwell, il principe Andrea e Virginia Giuffre, la donna che ha successivamente accusato il duca di York di averla violentata quando lei aveva solo 17 anni. Un’altra testimone ha affermato che il principe Andrea era sull’isola di Epstein dove si sarebbero svolti dei festini a luci rosse. La donna, che ha chiesto di poter restare anonima, ha detto che i suoi contatti con il principe Andrea sarebbero stati favoriti dalla mediazione di Maxwell.