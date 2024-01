“È stato un anno da Supereroi”: Mr. Rain torna a Sanremo con un brano sul valore della paternità

“La canzone che porto all’Ariston è l’eredità di Supereroi‘”, il brano con il quale Mr. Rain si è aggiudicato il terzo posto l’anno scorso al festival di Sanremo. L’artista di Desenzano del Garda, al secolo Mattia Balardi, in conferenza stampa a Milano ha parlato della sua seconda partecipazione alla kermesse canora.

“Supereroi” è attualmente una delle hit in Spagna

Quest’anno l’artista lombardo, 33 anni, è di nuovo in gara con il brano Due Altalene, «una canzone che ha un significato gigante», scritta insieme a Lorenzo Vizzini, e che è il risultato di un anno di grandissimi successi e certificazioni con Supereroi: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023, la più trasmessa dalle radio italiane e la protagonista di 33 date live tutte sold out. E adesso successo anche in Spagna: ‘Supereroi’ è attualmente uno dei pezzi più trasmessi dalle radio spagnole.

«Un brano che – racconta l’artista – ho scritto per non sentirmi solo e che è servito a tante persone. Dopo Supereroi mi è cambiata la vita». Un anno incredibile, dunque, «dove ho conosciuto tantissime persone che