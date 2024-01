È morta l’indimenticabile protagonista del “Bacio” di Doisneau: la storia di quella foto, il silenzio calato dopo

Nell’immaginario collettivo resterà per sempre quella ragazza protagonista del bacio più famoso di sempre: quello immortalato nello scatto in bianco e nero firmato dal fotografo francese Robert Doisneau il 9 marzo del 1950, a Parigi. Un istante catturato dal flash, che quell’istantanea su secondi di irresistibile felicità, ha trasformato nell’icona della foto perfetta e nel simbolo di un’epoca intramontabile e di un momento appassionato irripetibile, dilatati all’infinito nel tempo e nello spazio. Più che mai oggi che la protagonista di quella foto – al centro di speculazioni se fosse o non fosse un fake, cosa che ora più che mai interessa poco – si è spenta alla veneranda età di 93 anni a Évreux, in Normandia.

È morta Francoise Bornet, indimenticabile protagonista del “Bacio” di Doisneau

Il suo nome è praticamente sconosciuto, e la sua vita – dopo il clamore di quella foto che ha fatto il giro del mondo, divenendo in breve una della immagini simbolo del Novecento in bianco e nero – è stata una vita vissuta lontana dai riflettori, nonostante quell’exploit dovuto a Doisneau. E malgrado l’ambizione di diventare un’attrice, coltivata a lungo e realizzata solo in parte. Oggi però la forza evocativa di quella foto e il suo nome, ignoto ai più, tornano prepotentemente alla ribalta con la notizia della scomparsa di Françoise Bornet, morta lunedì 25 dicembre a Évreux, in Normandia, all’età di 93 anni. Come riporta il quotidiano Le Parisien, che ha pubblicato la notizia dell’addio a funerali avvenuti.

Il suo nome è praticamente sconosciuto, eppure quella foto…

E con il triste annuncio torna di nuovo alla mente quella foto con la Bornet che “posa” con il suo amante, Jacques Carteaux, per il fotografo Robert Doisneau (1912-1994), in un quell’indimenticabile capolavoro fotografico che è Le Baiser de l’Hôtel de Ville (“Il bacio al municipio”), scattata nel 1950. All’epoca Françoise Bornet – nata Françoise Delbart – aveva 20 anni, ed era un’apprendista attrice. Proprio come il suo compagno del momento, Jacques Carteaux. E quando le loro strade si incrociarono con il famoso fotografo francese, sembrò che le loro vite dovessero cambiare per sempre.

Nello scatto di un momento il successo di una vita

Robert Doisneau notò la coppia sulla terrazza di un caffè. Stava preparando un servizio sulle giovani coppie di fidanzati a Parigi qualche anno dopo la fine della seconda guerra mondiale. Un report commissionato dalla rivista americana “Life“. Chiese loro di posare per lui in diversi luoghi della capitale. Alla fine, fu lo scatto realizzato davanti all’Hôtel de Ville a essere visto in tutto il mondo. Poi però le loro tracce si sarebbero perse, dissolvendosi in un silenzio pubblico sconfinato a tratti nell’anonimato.

La storia dietro la foto del “Bacio” e il racconto del silenzio che è seguito…

Quel che si seppe è che Françoise e il suo amante presero strade diverse: Carteaux divenne viticoltore, mentre Delbart interpretò piccoli ruoli in undici film, in particolare in Les grandes familles (1958) accanto a Jean Gabin. Poi sposò Alain Bornet, regista di film pubblicitari e industriali, per il quale fece molte voci fuori campo. E poco più. A tutt’oggi, insomma, il suo più grande successo resta quello scatto d’autore che l’ha resa immortale. Che ha regalato al mondo l’immagine di un momento d’amore divenuto universale e alla sua protagonista una notorietà che nessun film le avrebbe mai potuto regalare…