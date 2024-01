Due anni di vita: “Jack Edizioni” festeggia con un’Antologia e una rassegna letteraria a Napoli

In due anni, 28 opere prime di autori al debutto, scrittori e giornalisti noti, poeti, poetesse e fotografi espressione di un “new etic movement” che parte da Napoli alla ricerca di temi “sostenibili” e di una produzione letteraria che affonda le proprie radici nella ricerca del bello e della protezione del Pianeta Terra, senza rinunciare alla denuncia e alla narrativa gialla o di intrattenimento.

E’ questo il bilancio della casa editrice “eco” e “smart” Jack Edizioni, che proprio per la sua vocazione di etica sociale e ambientale era nata, due anni fa, come costola dell’associazione “Cura il mondo Ets” dei fratelli Raguzzino, Andrea, avvocato, con l’hobby della scrittura, e Dario, architetto esperto di grafica che cura personalmente le copertine dei libri della “Jack Edizioni”.

La Jack Edizioni festeggia due anni di vita

Un volume, “Due anni di Jack”, disponibile su Amazon, celebra i primi due anni di attività costellati dalla pubblicazione di 28 libri, quasi tutti di autori (napoletani e non) emergenti, dalla poesia alla narrativa, dalla saggistica alla fotografia, fino alla cronaca nera “non fiction”.

“Il bilancio, in termini di qualità letteraria fatta emergere in un mercato editoriale caotico e spesso dominato dai grandi gruppi o dalla commercializzazione della scrittura solo a fini economici, per noi è più che positivo. Da casa editrice No profit, che non chiede soldi agli autori per pubblicare ma sceglie su chi puntare nell’ambito di un nostro disegno editoriale eco-sostenibile, siamo riusciti a ritagliarci uno spazio sia in termini di visibilità che di vendite, ben oltre le nostre aspettative. Nel 2024 intendiamo allargare la nostra produzione anche ai Podcast di intrattenimento e di inchiesta”, dichiarano Andrea e Dario Raguzzino.

Dall’11 gennaio una rassegna letteraria alla Libreria S.I.

In occasione del “compleanno” della casa editrice napoletana, Libreria S.I. e Associazione Cura il mondo ETS – Jack Edizioni presentano anche la rassegna “Tre mesi in libreria”: da gennaio a marzo 2024, gli autori della Jack Edizioni incontrano lettrici e lettori in sei specialissimi eventi negli spazi della libreria napoletana di via Bernardo Cavallino. Un evento organizzato da Paolo De Martino e gli incontri saranno moderati da Silvia De Martino, giornalista.

In sei incontri con cadenza bisettimanale, undici autrici e autori incontreranno i lettori e presenteranno i loro libri nella rinnovata libreria partenopea di via Bernardo Cavallino. Dalla narrativa alla saggistica e alla poesia, ogni incontro sarà caratterizzato da una sua particolare impronta.

L’elenco degli autori e delle date

Si inizia giovedì 11 gennaio 2024 alle 18.30 con Michelangelo Iossa: il giornalista e scrittore presenterà il suo “Fleming / Luciano. Ian e Lucky a Napoli”, il racconto dell’incontro napoletano tra lo scrittore inglese e il gangster italoamericano e delle strade parallele che li hanno portati a incrociarsi sul lungomare della città più misteriosa del Mediterraneo. Con lui, Andrea Raguzzino, presidente di Cura il mondo ETS, introdurrà la rassegna, presenterà la Jack Edizioni e parlerà della trilogia di Jack Rubino, di cui è autore.

Secondo appuntamento il 25 gennaio alle 18.30 con le opere di una autrice e un autore romani. Daniela Iannone presenterà “Luna a metà”, romanzo familiare e di formazione di grande successo, mentre Valerio Mattei parlerà del suo saggio “Beatle-magìa. Messianicità recondita tra musica e parole della band più popolare di sempre” e si esibirà in un mini-concerto acustico.

Si continua venerdì 16 febbraio alle 18.30 con Simona Federico, romanziera napoletana: l’autrice presenterà per la prima volta il suo secondo romanzo “Il nodo invisibile”, romanzo storico su una drammatica storia d’amore e resistenza ambientato nell’Italia fascista.

Giovedì 29 febbraio 2024 alle 18.30, approfittando dell’anno bisestile, sarà la volta di Luca Maurelli, giornalista e scrittore napoletano, e di Gianmarco Tomaselli, autore catanese. Maurelli presenterà “Ti serve uno bravo. Manuale d’amore per pazienti di psicologi, analisti e strizzacervelli”, il suo esperimento di saggistica-narrativa semiautobiografica dedicata allo studio dei professionisti della mente e dei loro pazienti. Tomaselli parlerà di “Non aver paura del buio”, la sua raccolta di racconti brevi dedicata ai luoghi infestati, sia luoghi fisici che luoghi della mente. Un incontro letterario che promette di assomigliare a una seduta di autocoscienza collettiva!

Giovedì 24 marzo alle 18.30, Stefania Guarracino presenterà “Le Storielle”, il primo volume pubblicato dalla Jack Edizioni specificamente destinato ai bambini e alle scuole. Una raccolta di storie, poesie, giochi, testi teatrali nati da una più che ventennale attività di laboratorio tenuta dall’autrice nelle scuole di ogni ordine e grado, che consentirà di parlare a tutto tondo della didattica negli anni Venti del XXI secolo.

Il gran finale della rassegna è affidato al reading poetico di giovedì 28 marzo2024 alle 18.30: Carla Buccino (“La danza del confine”), NIMz (“In mezzo al guado”) e Valeria Zoppo (“Memorabilia”) presenteranno le loro sillogi poetiche, differenti per stile, tematiche e approccio. Letture, confronti e scambi di opinioni caratterizzeranno l’ultimo appuntamento della rassegna.

Breve storia di un esperimento di successo

La Jack Edizioni nasce nel 202 e sceglie un sistema on-demand: i libri vengono stampati solo quando acquistati, e ciascun libro stampato viene poi venduto. In questo modo, si evitano le stampe inutili, le rese, le giacenze e il macero, con conseguente abbattimento dei costi sia in termini puramente economici che, cosa ben più importante, in termini ecologici e di risparmio energetico. Nel corso dell’ultimo anno la Jack Edizioni ha partecipato con un proprio stand e un proprio evento letterario al Salone Internazionale del Libro di Torino e alla fiera “Ricomincio dai libri” con la campagna, “Per fare un fiore ci vuole un libro“, ideata dal giornalista napoletano Luca Maurelli: l’idea è che all’utilizzo della carta per nutrire la cultura, attraverso i libri, possano essere abbinate iniziative di ecosostenibilità ambientali, dalla distribuzione di semi per fiori e alberi alla individuazione di aree dove implementare la presenza del verde.