Dramma a Catanzaro, 56enne muore mentre è in coda sulla strada bloccata per le proteste degli agricoltori

Un malore lo ha colto mentre era in coda, nella propria auto, sulla statale 106 nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori. È morto così l’uomo di 56 anni che si trovava alla guida dei veicolo insieme a sua figlia. Un infarto, a quanto risulta, un male che non dà preavvisi e che non gli ha lasciato scampo: quando ha avvertito i sintomi del malessere rivelatosi letale, era fermo nella sua auto in coda tra Botricello e Cropani Marina, a poche centinaia di metri dal punto di presidio degli agricoltori, ma nonostante l’arrivo sul posto dell’elisoccorso – con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi all’uomo – per lui non c’è stato comunque niente da fare.

Catanzaro, 56enne muore in auto durante il blocco degli agricoltori

L’uomo è morto poco dopo. In segno di solidarietà nei confronti della famiglia della vittima, gli agricoltori hanno sospeso il presidio. Sulla strada da giorni è in corso la protesta degli agricoltori con rallentamenti del traffico su molte strade principali. La protesta degli agricoltori nella zona va avanti da diversi giorni, mentre è in corso un tavolo tecnico negli uffici della Regione Calabria. I presidi più importanti, ricorda tra gli altri in queste ore il sito il Quotidiano del sud, sono allestiti «nel Catanzarese e nel Crotonese», con «lunghe file a Botricello e Cropani Marina, sulla strada statale 106».

Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

«Proprio i sindaci dei due comuni del Catanzarese, Saverio Simone Puccio e Raffaele Mercurio – prosegue quindi il sito citato poco sopra – dopo le interlocuzioni con il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, hanno ottenuto un tavolo tecnico in Regione. A cui seguirà una seconda riunione con gli agricoltori del Crotonese». Molti, nel frattempo, i disagi alla circolazione stradale.