Conferenza stampa di fine anno del premier Meloni: segui la diretta streaming (Live)
4 Gen 2024 11:19 - di Redazione
È in corso presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Segui la diretta streaming
|ORDINE DOMANDE ESTRATTE
|TESTATA
|COGNOME
|NOME
|1
|IL RIFORMISTA
|FUSANI
|CLAUDIA
|2
|ASKANEWS
|FERRARESE
|ALBERTO
|3
|LA STAMPA
|LOMBARDO
|ILARIO
|4
|IL MANIFESTO
|BONGI
|MICAELA
|5
|SKY TG24
|BONINI
|ANDREA
|6
|RTL 102,5
|CIAPPARONI
|ALBERTO
|7
|ASSOCIATED PRESS
|SANTALUCIA
|PAOLO
|8
|TG1
|MAESANO
|FRANCESCO
|9
|CORRIERE DELLA SERA
|GUERZONI
|MONICA
|10
|SHALOM
|PIATTELLI
|ARIELA
|11
|RADIOCOR IL SOLE 24 ORE
|MIGLIETTA
|VINCENZO
|12
|GIORNALE RADIO
|TROMBETTA
|GIUSEPPE MARCO
|13
|TG 3
|MATANO
|JACOPO
|14
|AVVENIRE
|PAOLINI
|DANILO
|15
|FANPAGE.IT
|BILLECI
|MARCO CORRADO
|16
|ANSA
|CAPPELLERI
|PAOLO BENIAMINO
|17
|LIBERO QUOTIDIANO
|CARIOTI
|FAUSTO
|18
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|CANTELMI
|AUGUSTO
|19
|LA PRESSE
|GASBARRI
|RONNY
|20
|DOMANI
|PREZIOSI
|DANIELA
|21
|IL FATTO QUOTIDIANO
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|22
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|23
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|MARTELLONI
|GABRIELE
|24
|MILANO FINANZA
|SOMMELLA
|ROBERTO
|25
|IL GIORNALE
|SCAFI
|MASSIMILIANO
|26
|TGCOM
|POZZI
|FRANCESCA
|27
|QUOTIDIANO NAZIONALE
|COPPARI
|ANTONELLA
|28
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|MALFETANO
|FRANCESCO
|29
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|SCIARRA
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|30
|TG5
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