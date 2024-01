Brindisi a Montecitorio per i 47 anni di Meloni: tavolo in regalo. “Ora vi inviterà a casa a gruppi…”

Brindisi alla Camera per i 47 anni di Giorgia Meloni compiuti ieri, al lavoro a Palazzo Chigi. A organizzare il rinfresco per il secondo compleanno da premier della leader, in una delle terrazze di Montecitorio, la nutrita squadra di parlamentari di Fratelli d’Italia. Che hanno regalato alla leader un tavolo di arredo per la nuova casa (i deputati) e le sedie (i senatori) anche se alcuni non hanno resistito al dono personale, con pacchetto e coccarda.

Brindisi di compleanno alla Camera per la premier Meloni

Tra i presenti, oltre cento persone, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, i ministri Schillaci, Calderone, Urso, Abodi, Roccella, il viceministro Leo e il sottosegretario Gemmato.”Mi mancate…”, sono le prime parole di Meloni che già in passato ha detto di aver nostalgia per il Parlamento. “Dal nostro canto abbiamo rinnovato il nostro affetto a Giorgia”, dicono. Due le torte con le immancabili candeline: un Mont-blanc e una crostata di frutta. Al momento del brindisi la premier ha voluto ringraziare tutti per il regalo ricevuto, frutto di una colletta (ognuno ha versato la quota di 50 euro).

“Mi mancate. Vi inviterò a gruppi a mangiare a casa”

“Ora vi inviterò a gruppi a mangiare a casa”, ha detto sorridendo la leader di via della Scrofa. Un momento di relax in un’agenda fitta di impegni. Non a caso ieri Meloni, ospite di un Giorno da pecora, ha detto di desiderare un solo regalo: poter dormire. Nessun festeggiamento particolare, ieri. Un brindisi con lo staff ristretto di Palazzo Chigi e, probabilmente, in serata a casa con i familiari più stretti, la mamma e la sorella Arianna.