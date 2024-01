Briatore boccia John Elkann: “Gianni Agnelli non sarebbe contento di cio che ha fatto il nipote”

“La Fiat non è più italiana. Su questo non ci sono dubbi. In Stellantis comandano i francesi e ovviamente fanno l’interesse di chi ha in mano le redini dell’azienda”. Così Flavio Briatore, intervistato da Affaritaliani.it, sulle forti critiche arrivate negli ultimi giorni contro John Elkann per il suo disimpegno dall’Italia. Critiche arrivate prima di tutto da Giorgia Meloni ma anche da Carlo Calenda e perfino dall’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.

“C’è un dato che spiega benissimo la situazione. In Italia con la Fiat si producevano un milione di autovetture, ora se ne producono 40mila. E intanto gli italiani continuano a pagare la cassa integrazione”. Che cosa dovrebbe o potrebbe fare il governo? “Meloni non ha bisogno di consigli, ha dato risposte molto chiare e sa perfettamente che cosa deve fare in queste situazioni”.

Briatore poi sottolinea che “le aziende che comprano in Italia e poi portano la produzione all’estero non dovrebbero più poter utilizzare dello strumento della cassa integrazione. Basta dar loro soldi pubblici, ovviamente tutelando in altro modo i lavoratori. Se guardiamo agli ultimi anni, i nuovi modelli Fiat sono davvero ben pochi con l’auto di punta la Panda. E ho detto tutto…”.

Gianni Agnelli che cosa direbbe di suo nipote? “Anche l’Avvocato aveva trovato azionisti esteri, ma per rafforzare la Fiat e la presenza in Italia della storica azienda torinese e non per vendere come ha fatto John Elkann. Non credo proprio che Agnelli, se fosse vivo, sarebbe contento di ciò che ha fatto in questi anni suo nipote”, conclude Briatore.

Non solo Briatore, anche Montezemolo contro Elkann: “Meloni ha ragione”

Anche Luca Cordero di alla trasmissione In altre Parole su La7, condotta da Massimo Gramellini aveva attaccato Stellantis. “Sono molto preoccupato dall’inesorabile deindustrializzazione del Paese – ha detto l’ex alto dirigente di Fiat e Ferrari – Oggi non abbiamo più un’azienda automobilistica in Italia. La verità è che tutte le decisioni che riguardano il mercato italiano sono prese a Parigi. Siamo arrivati a un punto tra l’assurdo e l’umiliante, cioè che una macchina come la ‘600 venga prodotta in Polonia. Vedere produrre la ‘600 in Polonia, quando tutti gli stabilimenti ex Fiat sono in cassa integrazione, è una cosa che non mi pare vera”.

Montezemolo ha poi concordato con il presidente del Consiglio: “La Meloni ha ragione a dire che le auto pubblicizzate come italiane debbano essere prodotte in Italia. Insieme a Germania e forse meglio della Francia, eravamo il Paese che produceva le più belle automobili del mondo. Oggi, visto che è così calata la produzione da quando è entrata in campo Stellantis, facciamo almeno in modo che delle aziende automobilistiche straniere vengano a produrre in Italia”.