Brescia, operaio travolto da un treno: la nebbia fitta lo ha tradito. La procura apre un’inchiesta

E’ accaduta nella notte una nuova tragedia sul lavoro. La vittima è un 51enne che si trovava fuori dalla stazione, sulla linea Milano-Venezia. A Chiari, nel bresciano l’operaio è morto travolto da un treno.

Operaio travolto da un treno: la tragedia nella notte

L’incidente è avvenuto verso mezzanotte. L’operaio si chiamava Joao Rolando Lima Martins ed era di nazionalità portoghese. Era dipendente della società Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme, ditta esterna a Rfi, ed è stato investito dal treno Bergamo-Napoli mentre si trovava sui binari per svolgere lavori a un traliccio dell’alta tensione. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta e attende le relazioni per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

La dinamica dell’incidente. La procura di Brescia apre un’inchiesta

L’operaio portoghese, secondo le prime ricostruzioni della polizia ferroviaria, avrebbe attraversato indebitamente i binari mentre arrivava il treno e per lui non c’è stato scampo. Nella notte del 29 gennaio erano previste attività manutentive su asset Terna, esterni e adiacenti alla sede ferroviaria lungo la linea Milano Brescia nella tratta tra Calcio e Chiari. Il sopralluogo delle forze dell’ordine si è da poco concluso. Probabilmente la vittima è stata tradita dalla nebbia fitta, che gli ha impedito di vedere l’arrivo del convoglio.

Fs: “Si tratterebbe di un attraversamento indebito”

Fonti di Ferrovie dello Stato confermano che l’operaio stesse lavorando per conto di Terna e dai primi accertamenti si configurerebbe un indebito attraversamento dei binari. A esprimere “vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio” il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Che “attende di avere tutti i dettagli e le spiegazioni affinché venga fatta piena luce sull’episodio”. Salvini – si legge in una nota del Mit – “ribadisce che la sicurezza nei cantieri è e sarà sempre una priorità”.

Ricorda il Corriere come gennaio sia un mese maledetto per la stazione di Chiari. Un anno fa, domenica 22 gennaio 2023, su quei binari morì Elion Shala, calciatore quindicenne della squadra del paese. Investito mentre da un convoglio in corsa mentre attraversava sui binari: era sceso da un treno insieme ai suoi amici, che avevano invece scelto il sottopassaggio.