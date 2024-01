Bianca Berlinguer esplode, il fuorionda di “Striscia”: “I pezzi fanno pena. Tre giorni e me ne vado”

Bianca Berlinguer pizzicata in un fuorionda al vetriolo: «I pezzi fanno pena, proprio pena (qui il video). E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente». Antonio Ricci colpisce ancora. Il fuorionda di Striscia la notizia che sta facendo il giro del web riguarda l’ultimatum che in qualche modo ha dato la conduttrice ex Rai a Mediaset. “Fino a venerdì e poi è finita”: è la minaccia che echeggia in studio. Lo sfogo feroce contro i servizi di Prima di domani e di E’ sempre Cartabianca- programmi da lei condotti- si riferiscono a due giorni fa: è appena terminato il primo, il talk preserale condotto dalla Berlinguer su Rete4, e la conduttrice è in attesa di partire con È sempre Cartabianca. I toni sono pacati, ma è un segnale preciso: è da calmi che si dicono cose che realmente si pensano. E se è così vuol dire che “Bianchina” è veramente furibonda. «Domani fateli venire perché glielo devo dire: i pezzi così fanno pena», sibila. Così afferma di voler convocare tutta la squadra. A rapporto.

Bianca Berlinguer, il fuorionda: “I pezzi? Schifezze””

Provano a placarla, facendo notare che l’impegno non manca, ma Bianca Berlinguer non ha peli sulla lingua. “Ho capito, ma l’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni si impegnano per forza male: fanno ‘ste schifezze». Nel video colpiscono la calma gelida con cui affonda l’operato della squadra di Rete4 che collabora ai suoi due programmi e gli epiteti ultimativi con cui bolla il loro lavoro. Infine lancia un avvertimento a un «dirigente» (di cui non ricorda il nome…) presente in studio:

Bianca Berlinguer, ultimatum a Mediaset: “Sono i miei ultimi tre giorni”

«Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando». Stasera- se la Berlinguer dovesse dare seguito alle minacce, dovrebbe scadere l’ultimatum. Anche se è difficile credere che succeda davvero. Bianca Berlinguer è è stata uno degli “acquisti” a cui Pier Silvio Berlusconi tiene molto. E in attesa che “sti pezzi” migliorino prova a ironizzare il conduttore di Striscia la notizia. Dice Iachetti: “Che succederà? Mah, del resto lei ha carta bianca…”, dice parafrasando il titolo del programma settimanale. Poi la battuta finale tanto per sdrammatizzare: “E comunque, il titolo del programma non sarà più “prima di domani”. Ma “Fino a domani”…. Dopo lo sfogo si sono infoltiti i retroscena. Stando a quanto riferiscono fonti di Fanpage.it, “la giornalista non lascerà l’azienda e il suo sfogo, fisiologico per un progetto televisivo alle sue prime ore di vita in uno spazio, quello quotidiano, totalmente nuovo per la sua squadra, non preannuncerebbe alcun colpo di scena”.