Alieni in Brasile: il video fa il giro del mondo e scatena gli ufologi. Un italiano svela il mistero (video)

Sono diventate virali in tutto il mondo le immagini di due figure misteriose riprese su una collina di Ilha do Mel, isola a sud-est del Brasile, definiti alieni dagli autori del video. Alcuni escursionisti hanno filmato quelli che credono essere creature extraterrestre.

L’autrice del video, Sara Dalete ha raccontato che stava facendo un’escursione con la sua famiglia quando si sono imbattuti in due strane figure. Secondo Sara, si muovevano molto velocemente e sembravano essere alte circa 3 metri. Il video è diventato virale in breve tempo. Persino un sito del governo brasiliano ha diffuso il video, rendendo legittima e credibile la versione dell’escursionista brasiliana.

Alieni in Brasile: un italiano smonta il mistero

A spegnere gli entusiasmi degli ufologi e del teorici dell’incontro ravvicinato del terzo tipo è arrivato un italiano. Il giocatore di basket professionista Felipe Motta, cestista per il club brasiliano Flamengo, attraverso una storia Instagram ha affermato di essere il soggetto del video che lo ritrarrebbe infatti nel corso di un’escursione sull’isola brasiliana dell’Ilha do Mel. Il giocatore, originario del Trapanese, secondo quanto riportato dal sito americano “TMZ”, avrebbe infatti scherzato sulla sua altezza di oltre 1.95m che nel video lo avrebbe fatto scambiare per un alieno, promettendo di avvisare la prossima volta che si cimenterà in un’escursione.

Anche Peter Crouch, l’ex calciatore della nazionale inglese, famoso per i suoi 2 metri di altezza, ha ironizzato sull’avvistamento degli alieni in Brasile: “Ero in vacanza con la famiglia, per favore rispettate la nostra privacy”.