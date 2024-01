Agrigento, uccise due donne rumene nel piccolo comune di Naro. Una è stata data alle fiamme

E’ “giallo” sul ritrovamento di due donne morte, all’alba di oggi a Naro (nella foto), un piccolo centro dell’agrigentino. Erano entrambe rumene e abitavano a poca distanza l’una dall’altra. I carabinieri, coordinati dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, stanno indagando per fare luce su quanto accaduto. Una delle due donne è stata trovata carbonizzata e l’altra in un lago di sangue, nelle loro rispettive abitazioni. Si stanno cercando collegamenti tra le due vittime. Al momento, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos, non ci sarebbero dei fermi. n paese circola la voce di due sospettati per i fatti di questa notte, verosimilmente qualcuno è stato già portato in caserma ma non vi sono conferme.

Donne uccise a Naro, il sindaco è sconvolto

“Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto. Ma l’intera comunità è sconvolta da una simile violenza”, dice all’Adnkronos Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro (Agrigento). L’ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella di un duplice omicidio. Pare, infatti, che le due donne fossero amiche. Il marito di una delle due era morto da tempo. “Non conoscevo personalmente le due vittime – aggiunge il primo cittadino -, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore”.