Acca Larenzia, in Europa la sinistra boccia la richiesta di verità. FdI: preferisce sollevare polveroni

Qualcuno a sinistra, anche in Europa, ha paura della verità sugli anni di piombo e sul terrorismo politico. Lo dimostra il niet dei socialisti alla proposta di legge di Fratelli d’Italia per la ricerca della verità, dopo il caso Acca Larenzia portato all’attenzione del Parlamento proprio dai socialisti. “Oggi a Strasburgo le sinistre hanno bocciato la richiesta di Fratelli d’Italia e del gruppo Ecr di un dibattito urgente sulla necessità di ‘garantire che sia fatta piena giustizia sui delitti ancora impuniti compiuti dal terrorismo. Cosicché il ricordo delle vittime possa finalmente diventare momento di memoria condivisa. Mentre il Partito popolare europeo e Id hanno votato a favore”. Così in una nota, che tradisce amarezza, il co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini di FdI e il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

Acca Larenzia, la sinistra Ue boccia la proposta di FdI

“Siamo alle solite, il Pd – si legge – preferisce strumentalizzare gli inesistenti allarmi neofascisti in Europa pur di attaccare il governo italiano. E lo fa nel peggiore dei modi. Dimostrando di non avere a cuore una memoria condivisa per le tante vittime, sia di destra sia di sinistra degli anni di piombo, i cui assassini circolano ancora liberi e impuniti”. La proposta, infatti, mira a fare luce su tutti i fatti di sangue per dare giustizia ai morti di entrambi gli schieramenti contrapposti.

Procaccini e Fidanza: preferiscono strumentalizzare allarmi inesistenti

L’europarlmentare di FdI-Ecr Vincenzo Sofo spiega la genesi del voto. “Poiché, nonostante tutte le emergenze che l’Europa dovrebbe affrontare dallo Yemen a Gaza, il Pd ha deciso che fosse più urgente che il Parlamento europeo si parlasse della commemorazione della strage di Acca Larentia, abbiamo proposto che invece di discutere di inesistenti allarmi neofascisti in Europa si ragionasse su come garantire piena giustizia sui delitti ancora impuniti. Compiuti dal terrorismo politico come quello di Acca Larenzia ma anche di Primavalle, di Sergio Ramelli, di Fausto e Iaio e di tutte le vittime di destra e di sinistra degli anni di piombo”.

FdI: noi cerchiamo piena giustizia per tutti i morti

“Il vero pericolo per i nostri cittadini infatti – spiega Sofo – proviene dagli assassini che li hanno ammazzati. E che nonostante ciò in questi quarant’anni hanno continuato e continuano a circolare impunemente per le nostre strade, talvolta grazie alla protezione di governi stranieri. Se vogliamo che finalmente si arrivi a una memoria condivisa è infatti necessario arrivare a una piena giustizia su questi omicidi efferati. Ci rammarichiamo dunque che la sinistra si sia opposta a questa richiesta. E ha preferito o strumentalizzare politicamente queste vicende piuttosto che contribuire a dare verità e giustizia alle famiglie di queste vittime”.