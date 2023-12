Venezia, turisti cinesi si sporgono per fare le foto e la gondola si rovescia (video): panico in acqua

Momenti di panico, a Venezia, quando una gondola si è capovolta nel Rio de la Verona, nei pressi del Teatro La Fenice. L’ipotesi più probabile è che l’incidente sia stato provocato dai movimenti a bordo dei turisti cinesi che si sono sporti per fare delle foto mentre il gondoliere era in manovra. L’imbarcazione si è capovolta, i turisti sono caduti in acqua come le stesso timoniere, urlando e chiedendo aiuto e a soccorrerli è stato lo stesso gondoliere, non senza dare in escandescenze per le “manovre” pericolose dei turisti cinesi a bordo della gondola.

Gondola si rovescia, un primo video con le immagini dall’alto

Un secondo video con il salvataggio dei turisti cinesi