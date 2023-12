Urbino, schianto in galleria tra un’ambulanza e un pullman di ragazzi in gita: quattro le vittime

Tragedia in galleria. Uno schianto tra un’ambulanza della Croce Rossa e un pullman di ragazzi in gita proveniente da San Benedetto è avvenuto all’interno della galleria Ca’ Gulino, a Urbino. Lo schianto è avvenuto alle 15 a metà della galleria lungo la SS 73 bis, tra Urbino e Fermignano. Dopo lo scontro, è esploso un incendio all’interno della galleria, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Secondo l’Anas le vittime sarebbero quattro, tutte a bordo dell’ambulanza partita da Fossombrone: tre operatori dell’equipaggio della Potes e il trasportato.

Schianto in galleria tra un’ambulanza e un pullman: 4 vittime

La strada statale 73 bis di Urbino è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il transito dal km 0 al km 3 è stato momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile.

Illesi i ragazzi, qualche bambino ferito

Quattro le vittime accertate. Tutte viaggiavano a bordo dell’ambulanza partita da Fossombrone. Tra loro ci sarebbero tre sanitari e il paziente che doveva essere trasportato in ospedale a Urbino. Dall’ospedale di Torrette di Ancona si era levata un’eliambulanza, ma, stando a quanto si è appreso, per le vittime non c’era già più nulla da fare. Sarebbero invece illesi i ragazzi che viaggiavano a bordo del pullman, proveniente dal sud delle Marche. Circa una trentina. E con loro anche il sacerdote che li accompagnava e gli autisti scappati prima che scoppiasse l’incidente. Alcuni bambini tra i3 e gli otto anni sono rimasti lievemente feriti.

“Per fortuna i ragazzi stanno tutti bene, ma la paura è stata tanta”. A parlare all’Adnkronos è Monica Pomili, Assessore all’inclusione sociale di Grottammare, la cittadina in provincia di Ascoli Piceno dalla quale provengono i ragazzi a bordo del bus coinvolto nell’incidente con un’ambulanza. I due mezzi si sono scontrati lungo la strada statale 73 bis var di Urbino, nella galleria ‘Ca’ Gulino’; nell’impatto, l’ambulanza ha preso fuoco e quattro persone a bordo sono morte.

“I ragazzi stavano rientrando dopo una giornata ad Urbino, dove erano andati per vedere i presepi”, racconta ancora l’assessore Pomili. “Era un viaggio organizzato dalla parrocchia, precisamente dalle diocesi di San Pio, San Basso e Madonna della Speranza. Erano partiti chierichetti, seminaristi e preti. Proprio in questo momento – conclude Pomili – i bambini e i ragazzi stanno rientrando a bordo di un altro autobus che li riporterà a casa”.