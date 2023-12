Trump: “Sarò dittatore per un giorno, il tempo di chiudere i confini degli Stati Uniti”

Io dittatore? “Solo per il primo giorno”, per chiudere i confini degli Stati Uniti ed avviare un’intesa attiva di trivellazione. Donald Trump risponde così, in una town hall di Fox, agli allarmi che negli ultimi giorni si moltiplicano, molti proprio da parte di repubblicani anti-Trump, sul rischio che gli Stati Uniti possano scivolare in una dittatura in caso di un suo nuovo mandato alla Casa Bianca.

“Voglio chiudere il confine e voglio trivellare, trivellare, trivellare, per il resto non sono un dittatore“, ha detto l’ex presidente spiegando che farebbe il dittatore solo il primo giorno di mandato per realizzare queste due cose. Parole che hanno immediatamente provocato la reazione della campagna di Biden: “Donald Trump ci ha detto esattamente quello che farà se sarà rieletto e questa sera ha detto che sarà un dittatore dal primo giorno, gli americani dovrebbero credergli”, ha detto la manager della campagna Julie Chavez Rodriguez.

Trump attacca: “Dittatore solo per un giorno…”

Durante la town hall in Iowa, Sean Hannity è tornato più volte sulla questione del rischio di una “dittatura di Trump“, durante la quale l’ex presidente abuserebbe del suo potere per vendicarsi di nemici, anche interni al partito.

“Lei promette questa sera all’America che, in qualsiasi circostanza, non abuserà mai del suo potere per vendicarsi di nessuno?”, ha chiesto il conduttore, molto vicino a Trump. “A parte per il primo giorno, voglio chiudere il confine e trivellare, trivellare, trivellare”, ha risposto Trump, evitando di rispondere alla domanda sulle vendette. “Ma questa non è una vendetta”, ha replicato Hannity. “Mi piace questo tipo – è stata la risposta di Trump – lui mi chiede ‘lei sarà un dittatore’? ed io ho risposto, no, no salvo che per il primo giorno”.