Suor Monia Alfieri, ora la maggioranza si adoperi per la libertà di scelta educativa delle famiglie

“Prendo atto della decisione del ministro Valditara e gli auguro buon lavoro per il bene di tutti gli studenti italiani”. Così all’Adnkronos suor Monia Alfieri, commenta la decisione ministeriale di rinunciare ai tre garanti del progetto “Educare alle relazioni”. Suor Monia Alfieri era appunto una dei tre garanti scelti.

Tuttavia, aggiunge, “mi auguro, che da questo momento in poi, tutte le forze politiche, soprattutto quelle della maggioranza che legittimamente in queste ore hanno fatto sentire la loro voce a favore delle famiglie italiane, siano coerenti con quanto promesso in campagna elettorale, ovvero garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie e scongiurarne il monopolio”.

Suor Monia Alfieri, dunque, invoca “coerenza” in relazione “alla legge di bilancio, perché solo in Italia le famiglie, quando esercitano la libertà di scelta educativa optando per le scuole paritarie, devono pagare due volte: tasse e retta. In tutta Europa, invece, la famiglia esercita la libertà di scelta educativa senza condizionamento economico. Questa stortura ha portato in Italia a un danno enorme. Il rischio reale nel nostro paese è quello del monopolio educativo, perché le scuole paritarie dei poveri non ce la fanno più e stanno chiudendo”.

Secondo Suor Monia Alfieri “l’operazione che va fatta è dare il 70% del costo medio studente alle famiglie che scelgono la paritaria”. Si tratterrebbe “di 2,5 miliardi di euro da distribuire in 5 manovre, partendo dall’attuale legge finanziaria con 500 milioni di euro a fronte di uno stanziamento che prevede solo 50 milioni di euro per le scuole dell’infanzia e conferma i 110 milioni per la disabilità. Sono indubbiamente contenta che in queste ore le forze di maggioranza si siano schierate a favore della famiglia – conclude – ma chiedo coerenza…”