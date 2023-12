Stop alla funivia di Campo Imperatore per “criticità” a una fune: salta il Natale sul Gran Sasso

Salta il Natale sul Gran Sasso ed è a rischio l’intera stagione sulle piste di Campo Imperatore: la funivia che porta sulla vetta più alta dell’Appennino è stata fermata dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti per alcune criticità riscontrate su quattro funi.

Si ferma quindi il servizio che in 7 minuti porta sulle piste, affrontando un dislivello di oltre mille metri e allo stesso albergo che ha ospitato Benito Mussolini durante la sua prigionia nel 1943. A bloccare per il momento in modo cautelare la funivia più importante del Centro Italia, un esposto di un cittadino arrivato sul tavolo del Prefetto e del Questore dell’Aquila che segnalava appunto delle criticita’. Sulla vicenda si e’ mosso anche il ministero delle Infrastrutture attraverso suoi esperti che avrebbero riscontrato appunto delle criticità sulle quattro funi dell’impianto.

Funivia di Campo Imperatore: il sindaco Biondi fiducioso sull’esito positivo dei controlli

Il caso è stato innescato da una segnalazione di un cittadino aquilano inviata al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al prefetto e al questore, ha fatto scattare l’allarme: tanto che il Mit ha “ordinato” una verifica e subito sono scattati i controlli attraverso l’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali. Prove approfondite sono state effettuate la scorsa settimana e si attende il responso: a Natale, anche se la neve dovesse arrivare, non si scierà e c’è preoccupazione per il rischio di flop stagionale. Intanto, il Comune ha chiesto alla Provincia di riaprire la strada provinciale che collega il fondovalle con Campo Imperatore, al momento unico collegamento.

Nello specifico, secondo un sito locale, la criticità starebbe nel mancato scorrimento della fune portante, la cosiddetta “fune Ercole”, di venticinque metri dal punto di appoggio, come previsto dalle attuali normative, effettuato invece soltanto per due metri e mezzo.

La stagione invernale e sciistica nella zona vale oltre due milioni di euro con un indotto milionario tra bar, ristoranti, alberghi, rifugi, senza contare il futuro degli stessi dipendenti dell’azienda municipalizzata Centro Turistico del Gran Sasso.

Al quotidiano Il Messaggero il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi,si dice “molto fiducioso sull’esito positivo dei controlli”, sulla funivia di Campo Imperatore rivelando anche che “stiamo mettendo in campo le nostre conoscenze e la nostra capacità persuasiva per far si che non venga compromessa la stagione”.

Dino Pignatelli, presidente del Centro Turistico del Gran Sasso, azienda pubblica che gestisce funivia e stazione di proprietà del Comune dell’Aquila, aveva detto: “Stiamo aspettando la risposta del Mit, abbiamo seguito personalmente i controlli, mi sento di dire che la sicurezza c’è, ho una esperienza trentennale sulla tematica e non metterei a rischio la vita degli altri e la mia se avessi il minimo dubbio dalle numerose verifiche seguite finora”.