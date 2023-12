Stabili le condizioni del 15enne accoltellato davanti scuola. L’ombra del bullismo sull’aggressione

Sono in lieve miglioramento le condizioni del 15enne accoltellato a Capoterra, davanti alla scuola, da un coetaneo. Il ragazzo era apparso in condizioni disperate perché la coltellata gli aveva lesionato un’arteria del collo. E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato operato.

Il sindaco di Capoterra Beniamino Garau, in contatto col padre del ragazzo, ha spiegato ai cronisti che il problema dell’emorragia è stato risolto e che oggi dovrebbero procedere col risveglio controllato. Dal momento dell’intervento viene tenuto in coma farmacologico e stasera sarà sottoposto a una Tac. Si trova invece nel carcere minorile di Quartucciu il 14enne che lo ha colpito al collo con un coltello da cucina. Si cerca di fare luce sul recente passato per capire cosa ci sia dietro la violenta aggressione di ieri all’uscita di scuola. Sull’episodio c’è l’ombra del bullismo, ma bisogna aspettare lo sviluppo delle indagini per conoscere la verità.

“Sono state dette tante cose, ma aspettiamo che le indagini chiariscano tutta la vicenda. Di sicuro fatti del genere quando accadono è perché ci sono delle storie dietro – spiega il sindaco di Capoterra -. Non stiamo parlando di degrado, i ragazzi frequentano la scuola ‘Sergio Atzeni’, un liceo scientifico e istituto tecnico di cui siamo molto orgogliosi. La nostra amministrazione sta lavorando molto assieme ai ragazzi e in tantissimi una settimana fa hanno partecipato alla manifestazione per Giulia”.

Il primo cittadino assicura il suo impegno per la lotta al bullismo nelle scuole. “Il fenomeno del bullismo va costantemente combattuto e i ragazzi devono capire che si è più forti quando si sta dalla parte del debole – conclude Beniamino Garau -. Questo grave episodio di oggi per noi è un motivo a continuare, con più forza e determinazione”.