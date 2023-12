Spuntano in Francia due preziosi dipinti di Pietro Lorenzetti: il loro valore era sconosciuto anche ai proprietari

È stato lo storico dell’arte francese, Eric Turquin, a scoprire due gemme preziose che fanno parte del nostro patrimonio artistico. Due perle della eredità artistica di casa nostra, ora riemerse dall’oblio del collezionismo privato durato oltre un secolo e mezzo. Si tratta di due dipinti inediti del maestro pittore senese del primo Trecento, Pietro Lorenzetti (1280-1348). Due soggetti provenienti da un corpus di sole 30 opere finora conosciute. Le due tavole saranno battute all’asta mercoledì 13 dicembre dalla casa d’aste Tajan di Parigi, con una stima complessiva di circa 3 milioni di euro.

Scoperti in Francia due dipinti inediti del maestro trecentesco Pietro Lorenzetti

La coppia di pannelli è l’ultima scoperta dello storico dell’arte francese Eric Turquin. Un nome noto nel settore, a capo dello studio parigino Cabinet Turquin, specializzato in dipinti antichi. Un professionista che lavora come esperto indipendente per circa 350 case d’asta internazionali. L’anno scorso è stato descritto da Artnet News come un titano del settore, che ha riscoperto un’opera precedentemente sconosciuta di Caravaggio, seguita da una sfilata apparentemente infinita di ritrovamenti di antichi maestri.

Si tratta di due opere del pittore senese provenienti da una collezione privata

In effetti, solo di recente, altre tre importanti opere del Tre e Quattrocento sono state vendute a prezzi multimilionari in Francia dopo la scoperta di Turquin. Tra queste, La Derisione di Cristo di Cimabue, che il Louvre ha acquistato poche settimane fa dopo averla venduta per 26,5 milioni di dollari con la casa d’aste Dominique Le Coënt a Senlis. Poi, poco dopo quella vendita, il Metropolitan Museum of Art di New York ha acquisito una Madonna con Bambino in trono (1350 circa) del Maestro di Vyssi Brod per 6,8 milioni di dollari. Nel 2022, Artcurial ha venduto una piccola tavola di Bernardo Daddi per 1,4 milioni di dollari.

Ma come sono finite in Francia due opere di Pietro Lorenzetti?

Ma come sono arrivate queste due opere di Lorenzetti in Francia? E poi, come sono finiti nel dimenticatoio da cui sono recentemente rispuntati? Va detto, intanto, che si tratta dei dipinti San Silvestro (70×36,5 cm) e Santa Elena (69,8×37 cm). Due soggetti provenienti da una collezione privata – frammenti di una pala d’altare più grande – che furono acquistati nel 1860 a Parigi da Alfred Ramé (1806-86), alto magistrato e collezionista. Pertanto oggi, a vendere le due tavole con fondo oro, sono i discendenti di Ramé. Vediamo allora le stime a cui si fa riferimento.

La storia dei due dipinti dall’oblio all’asta

Come riferisce l’Adnkronos in un servizio dettagliato sulla riscoperta e messa all’asta delle due tavole, San Silvestro ai aggira su una stima intorno 1,5-2 milioni di euro. Mentre Sant’Elena è valutata 400.000-600.000. La discrepanza tra le due valutazioni si spiega con le diverse condizioni dei due pannelli. «Non avrei mai pensato di trovare un Lorenzetti e avere due grandi tavole in buone condizioni è più di un privilegio, è un dono della Provvidenza», ha detto allora Turquin ad Artnet.

«Erano assolutamente sconosciuti a tutti, anche ai proprietari»

Oltretutto, poiché i dipinti su tavola di Lorenzetti vengono messi all’asta così raramente, Turquin ha detto di avere poco su cui basare i suoi suggerimenti per il prezzo. Pertanto direbbe che le stime sono basse. «Sono davvero una scoperta», ha spiegato Turquin. «Erano assolutamente sconosciuti a tutti, anche ai proprietari. Non avevano idea che fossero delle tavole trecentesche senesi».

Solo 9 opere di Pietro Lorenzetti battute all’asta

In effetti, dal 1995 sono state battute all’asta solo nove opere di Pietro Lorenzetti. Il suo attuale record d’asta è di 8 milioni di dollari, stabilito da Cristo tra i santi Pietro e Paolo da Christie’s a Londra nel 2012, superando di gran lunga la stima massima di circa 2,4 milioni di dollari. La vendita più recente è stata quella di un’opera a lui attribuita, La Vergine e il Bambino in trono con Santa Caterina d’Alessandria e San Giovanni Battista, che ha realizzato circa 80.000 dollari da Sotheby’s Londra nel 2021, rispettando la stima. Nella foto due opere del maestro Lorenzetti: Madonna col Bambino, 1330-1335 circa, a sinistra. E Madonna con il Bambino tra le Sante Agnese e Caterina d’Alessandria e sei Angeli, 1342 circa. Foto Ansa).