Sparatorie a scuola: professore fa una strage negli Usa, studentessa spara a 4 persone in Russia

Russia e Usa sono accomunate in queste ora da due tragiche sparatorie a scuola e all’università L’ultima notizia è stata diffusa in queste ore dalla Tass. Una studentessa ha aperto il fuoco in una scuola in Russia con una pistola e ha ferito tre persone per poi suicidarsi. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno citato dalle agenzie di Mosca. Il fatto è avvenuto nella città di Bryansk.

Sparatorie a scuola: la studentessa russa aveva 14 anni

La sparatoria sarebbe avvenuta in palestra. I motivi e le circostanze dell’incidente sono in corso di accertamento. Due dei feriti sono in condizioni non critiche. “Un bambino è stato ricoverato, ha una ferita alla spalla e al ginocchio. Stiamo prestando i primi soccorsi e molto probabilmente sarà trasferito all’ospedale pediatrico”, ha riferito l’ospedale cittadino. L’ospedale pediatrico regionale ha riferito che un altro bambino ferito è stato ricoverato con una ferita alla spalla sinistra. “Ha 14 anni, ha una ferita da arma da fuoco. Le sue condizioni sono stabili, è ricoverato in ospedale”, fa sapere una fonte.

“L’alunna di terza media ha portato un’arma da fuoco di suo padre, che ha utilizzato piu’ volte”, ha detto la fonte dell’agenzia di stampa. Secondo il rappresentante dei servizi di emergenza locale, due persone sono morte, tra di loro la giovane armata, e altre quattro sono rimaste ferite. Gli studenti sono stati evacuati e le forze dell’ordine stanno stabilendo i dettagli dell’accaduto.

Strage nell’Università del Nevada: il prof non aveva ottenuto il contratto

Era invece un professore di 67 anni il killer che ha aperto il fuoco mercoledì in un edificio dell’Università del Nevada (Unlv), a Las Vegas, uccidendo 3 persone prima di essere a sua volta freddato dalla polizia. Il docente aveva cercato senza successo di ottenere un lavoro nell’università, ha rivelato ad Associated Press un funzionario delle forze dell’ordine direttamente a conoscenza delle indagini. In precedenza, il 67enne aveva lavorato presso l’Università della East Carolina, nel North Carolina.

Una quarta persona, rimasta ferita, è ricoverata in condizioni critiche ma stabili. Alle 23.45 circa, l’uomo armato ha aperto il fuoco al quarto piano dell’edificio che ospita la Lee Business School dell’Unlv, poi ha raggiunto diversi altri piani prima di essere ucciso nel conflitto a fuoco con due detective della polizia universitaria all’esterno dell’edificio. Le lezioni all’università sono state cancellate fino a venerdì e la partita di basket dell’Unlv contro l’Università di Dayton, Ohio, è stata annullata a causa della sparatoria.