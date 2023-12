Sicurezza a Milano, la direttrice dell’agenzia LaPresse: “Io strattonata e minacciata vicino alla Stazione”

Un altro sfogo social, giunto da un nome noto, racconta il clima di mancanza di sicurezza che si vive a Milano. Stavolta a riferire di essere stata aggredita e minacciata è stata la direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse, Alessia Lautone. “Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano”, ha scritto su X la giornalista. La strada si trova non lontano dalla Stazione centrale.

La direttrice di LaPresse aggredita e minacciata vicino alla Stazione

È stata poi l’agenzia di stampa che dirige a raccontare maggiori dettagli dei pessimi momenti vissuti da Lautone, la quale ha informato dell’episodio le forze di polizia. Secondo quanto riferito, la direttrice si era voltata a guardare cosa stesse succedendo davanti alla chiesa dove un uomo stava chiedendo l’elemosina a una donna in modo piuttosto insistente.

L’ennesima denuncia pubblica sulle condizioni di sicurezza a Milano

“Mi sono girata per guardare, non sono intervenuta e l’uomo mi ha fatto segno con la mano che mi avrebbe sgozzata, un gesto ripetuto più volte”, ha raccontato Lautone ai cronisti de LaPresse, spiegando che “non contento, mi ha spinto addosso a un’altra donna e dopo si è allontanato”. L’agenzia di stampa ricostruisce, inoltre, che l’uomo è una presenza abituale della zona e che anche un’altra ragazza ha raccontato di essere stata vittima di un episodio simile. Casi che si aggiungo alle numerose denunce di personaggi noti sulla condizione di scarsa sicurezza che si avvertono a Milano.