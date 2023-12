Shakespeare privato, apre al pubblico il cottage della moglie Anne: il tour, un viaggio nel passato e nella poesia

E sicuramente il più fiabesco dei cottage Regno Unito e, senza dubbio, uno dei luoghi che maggiormente accarezza la curiosità dei visitatori di mezzo mondo. Stiamo parlando di un angolo magico dell’Inghilterra: l’Anne Hathaway’s Cottage, la casa di famiglia della moglie di William Shakespeare, che riaprirà le sue porte al pubblico il 10 febbraio 2024, come inizio della campagna celebrativa “The Women Who Made Shakespeare”.

Shakespeare, apre al pubblico il cottage della moglie Anne

La casa di campagna di dodici stanze, circondata da un bellissimo giardino che riba la scena all’abitazione, dove Anne Hathaway visse da bambina si trova nel villaggio di Shottery, nel Warwickshire, in Inghilterra, a circa due chilometri da Stratford-upon-Avon, il paese natale di Shakespeare. Lo Shakespeare Birthplace Trust, l’ente culturale incaricato della conservazione delle case della famiglia Shakespeare, ha ammodernato l’iconico cottage e ora è pronto a invitare il pubblico a esplorare il mondo di Anne Hathaway, che sposò l’autore di “Amleto” e “Giulietta e Romeo” nel 1582, e sopravvisse alla morte del marito per sette anni: fino al 1623.

Un angolo magico tra i più gettonati del Regno Unito

Insieme al luogo di nascita di Shakespeare, l’Anne Hathaway’s Cottage sarà aperto dal 10 febbraio, sette giorni su sette, dalle 10.00 alle 16.00, con orario continuato dalle 10.00 alle 17.00 dal 16 marzo al 27 ottobre 2024. Un’apertura dettata dall’amore per il Bardo e che ha indotto lo Shakespeare Birthplace Trust a estendere il periodo di apertura proprio in seguito all’aumento dell’interesse – e delle richieste – da parte dei visitatori. Tutti curiosi di esplorare il bellissimo cottage del XV secolo. I suoi splendidi frutteti e giardini. E desiderosi e di sfruttare al meglio la loro esperienza di visita nelle case della famiglia Shakespeare.

Il tour nel cottage della moglie di Shakespeare che riporta indietro le lancette del tempo

«La modifica delle modalità di apertura è una risposta alla crescente domanda dei visitatori di tutto il mondo, desiderosi di esplorare il cottage» ha dichiarato non a caso Sam Smith, portavoce dello Shakespeare Birthplace Trust. «Offriamo a un maggior numero di visitatori la possibilità di scoprire com’era la vita della giovane Anne Hathaway e cosa l’ha aiutata a diventare la donna che fu al fianco di Shakespeare».

Tra le stanze della storia e della poesia…

Una possibilità che compie la magia di poter rimettere indietro le lancette dell’orologio, anche se solo per il tempo del tour. E di entrare in un quotidiano remoto che, anche solo con l’immaginazione, può proiettare chiunque ne sia affascinato in quelle stanze che il poeta ha conosciuto e vissuto.