San Pietro, il presepe viene da Greccio. L’albero di Natale dalla valle del Maira. L’inaugurazione il 9 dicembre

Arrivano da Greccio, e dall’alta valle Maira — nel comune di Macra, provincia di Cuneo – il presepe e l’albero di Natale che saranno inaugurati in piazza San Pietro sabato.

La presenza di Greccio e della Valle Santa reatina ricordano in particolare gli ottocento anni del primo presepe, voluto da san Francesco d’Assisi, e l’approvazione della Regola dei Frati minori da parte di Onorio III. L’installazione vuole far rivivere l’atmosfera del Natale 1223, quando san Francesco, di ritorno da un viaggio in Terra Santa, chiese di rievocare la nascita di Gesù, di farlo proprio in un paese che gli ricordava Betlemme: Greccio, un borgo nel reatino immerso tra le rocce a 700 metri di altezza.

L’abete bianco, alto quasi 25 metri, proviene dall’alta valle alpina che prende il nome dal torrente che la percorre: il Maira, nel comune di Macra.

La tradizionale inaugurazione del presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale si svolgeranno in piazza San Pietro sabato 9 dicembre, alle 17. La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza di suor Raffaella Petrini, segretario generale dello stesso Governatorato. L’allestimento dell’illuminazione e la cerimonia curate dalla Direzione delle Infrastrutture e servizi e dal Coordinamento eventi del Governatorato. L’albero e il presepe rimarranno esposti fino alla conclusione del Tempo di Natale, che coincide con la festa del Battesimo del Signore, domenica 7 gennaio.