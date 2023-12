Rottamazioni auto, la svolta del governo. Urso: “Incentivi solo per quelle prodotte in Italia”

“Aumentare le produzioni in Italia è l’obiettivo di questo governo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista al Quotidiano Nazionale in edicola oggi. “Chi riporterà linee produttive in Italia avrà una tassazione ridotta del 50%” e “potrà contare su un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d’impresa”, ha aggiunto il ministro spiegando poi che si agirà “in senso opposto per chi delocalizza”.

Rottamazione auto: a gennaio nuovi incentivi

“In caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito di agevolazioni – ha dichiarato Urso – , è esteso dagli attuali 5 a 10 anni il termine entro cui lo Stato può recuperare tutti gli incentivi erogati”. Per quanto riguarda gli incentivi alla rottamazione nel settore auto, ancora il ministro ha spiegato: «Il governo presenterà a gennaio un piano di incentivi da un miliardo di euro per la rottamazione di automobili euro 0, 1, 2 e 3, altamente inquinanti, da sostituire con un’auto ecologica. Tassisti ed Ncc avranno incentivi doppi, sia per chi avrà nuove licenze, sia i tassisti che vorranno cambiare auto. I principi alla base del nuovo piano favoriranno i redditi più bassi che avranno un 25% in più di incentivi. Chi ha un Isee sotto i 35.000 euro l’anno potrà avere fino a 13.000 euro per acquistare un’auto elettrica. Ebbene, anche questo piano dovrà rientrare nella strategia di sostegno alle produzioni nazionali».

Urso: con Stellantis siamo stati chiari, se produce all’estero nessun incentivo

E ancora, spiega il ministro di Fratelli d’Italia: «Nel 2022 l’80% degli incentivi sono andati ad auto prodotte all’estero, il 40% a Stellantis che ha comunque prodotto “la metà delle macchine all’estero. Ora: o gli incentivi vanno ad auto Made in Italy oppure ci concentreremo solo sul lato offerta e non sulla domanda. Anche con Stellantis siamo stati chiari, i nostri incentivi per la rottamazione delle auto saranno dati a chi compra auto prodotte in Italia».