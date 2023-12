Roma, tenta di rapire una bimba davanti alla scuola strappandola dalle braccia della madre

Roma, tentato rapimento di una bimba di tre anni a Montesacro. Ha destato allarme e preoccupazione in tutto il quartiere quanto avvenuto venerdì mattina all’ingresso della scuola materna ed elementare “Alberto Manzi”, nel quartiere Espero vicino a Montesacro.

La vicenda viene raccontata oggi dal Messaggero nella cronaca romana. Una donna in evidente stato di agitazione ha strappato una bimba dalle braccia della mamma. Che era andata ad accompagnare l’altra figlia all’istituto comprensivo e aveva in braccio la piccola. “Erano all’incirca le nove – si legge sul Messaggero – «È stato un attimo, non credevo ai miei occhi – ha raccontato ancora sotto choc e sconvolta per l’accaduto ai soccorritori – ho sentito strattonarmi e poi sfilarmi via la bambina. È stato orribile». Quello che è apparso agli occhi di tutti come un autentico sequestro sarebbe riconducibile, secondo una prima ricostruzione, a un gesto di una squilibrata, fermata dagli agenti delle volanti e consegnata agli operatori del 118 che l’hanno portata in ambulanza all’ospedale Sandro Pertini”.

Una testimone racconta che la donna, sulla quarantina, «aveva gli occhi spiritati ed è rimasta ferma con la piccola stretta tra le braccia per alcuni minuti, prima che siamo riusciti a farla desistere. Anche quando è arrivata la polizia sembrava smarrita. Ma il fatto è gravissimo». Sono state le altre mamme presenti infatti a fronteggiare la rapitrice e a chiamare il 112, aiutando così la madre che urlava disperata.

Gli agenti accorsi davanti alla scuola hanno praticamente dovuto proteggere la rapitrice dalle offese delle altre mamme, indignate per l’episodio. Episodi simili erano già accaduti a Roma. Nell’aprile del 2020 una donna serba cercò di rapire un bambino a Porta di Roma. Un anno prima una somala di 50 anni, senza fissa dimora, aveva tentato di rapire una neonata nel centro di Roma. La donna, ben nota alle forze dell’ordine, si era avventata sulla bambina e l’aveva afferrata, tentando di portarla via con sé. Immediata la reazione della nonna, che aveva anche iniziato a gridare, richiamando l’attenzione di due passanti.