Rino Gaetano, a Roma una mostra sull’artista controcorrente. Inediti e rarità di un talento dirompente

Viaggio introno all’universo di Rino Gaetano. Parte da Roma il viaggio nel mondo di un cantautore che ha marcato un’epoca con veemenza poetica e un’ironia sociale graffiante declinata negli anni a un forte impegno civile tradotto in musica e testi. Riflettori puntati sul microcosmo creativo dell’artista, allora, prematuramente scomparso ma che, nonostante l’addio in giovane età, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani. Tutto grazie alla prima mostra dedicata al cantautore divenuto iconico poeta dallo stile unico e tagliente, con la sua voce ruvida e con i suoi testi apparentemente leggeri e disimpegnati, ma pregni di contenuti tra le righe. Brani con cui Rino Gaetano ha saputo graffiare società e politica, senza mai nascondersi dietro etichette e maschere.

Una mostra a Roma celebra il mito e il talento graffiante di Rino Gaetano

Autore innovativo e appassionato, dopo la prematura scomparsa, le sue canzoni – oggi rilette nel segno di un manifesto cantautoriale da cui traspare tutta la sua umanità – sono state riscoperte e diventate veri e propri cult. Una sorta di inni tra le nuove generazioni, usate in teatro, come colonne sonore di film, compilation, street art e festival. Comprese le fiction, a partire da quella dedicata dalla Rai all’artista, che tanto successo di pubblico ha riscosso. E allora, la denuncia sociale celata dietro l’ironia delle sue “ballate” e dei suoi testi più sferzanti, resta ancora attualissima. Non ha mai avuto maestri, rappresentava lui stesso l’onda nuova di una corrente senza eguali.

La mostra di scena dal 16 febbraio al 28 aprile al Museo di Roma in Trastevere

L’artista, calabrese di nascita ma romano d’adozione, verrà celebrato allora con la grande mostra “Rino Gaetano”, che sarà ospitata a Roma dal 16 febbraio al 28 aprile 2024 al Museo di Roma in Trastevere, nel quartiere che il cantautore amò e frequentò fin dai tempi del Folkstudio. Un viaggio straordinario nella memoria collettiva intrapreso al ritmo delle note delle sue stralunate canzoni. E dove la sua arte riecheggerà più viva che mai.

Rino Gaetano, icona di musica, poesia e impegno

La mostra, segnala Italpress, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. Con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Con il patrocinio del Ministero della Cultura e la media partner di Rai che conserva la maggior parte dei filmati che riguardano l’artista. Oltre che con la collaborazione di Universal Music Publishing Group. A cura di Alessandro Nicosia e Alessandro Gaetano.

In mostra, materiali inediti e tante rarità

Una mostra inedita nata da una ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino artistico di Rino Gaetano, e arricchita da “tante rarità” di assoluto valore, concesse per l’occasione da Anna Gaetano, sorella di Rino. E allora, di scena documenti. Foto. Cimeli artistici. La raccolta dei dischi, video, strumenti musicali, oggetti, e abiti di scena. Come l’accappatoio indossato durante il Festivalbar all’Arena di Verona. O la giacca in pelle utilizzata a Sanremo. E ancora: manifesti e la originale collezione di cappelli.

Rino Gaetano, l’eco di un successo che non accenna ad affievolirsi

Non solo. Nel corso dell’evento sarà possibile assistere alle performance live di Alessandro Gaetano, che eseguirà alcuni dei brani dello zio che permetteranno ai visitatori di scoprire e vivere la forza della sua musica. La rassegna offrirà allo spettatore l’opportunità di un incontro talmente unico e speciale con l’artista che farà scoprire come la sua voce ci parli ancora oggi. A tratti, anche più forte che mai…