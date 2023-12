Reggio Emilia, “Ti ammazzo”: denuncia il compagno per maltrattamenti. E scatta l’allontanamento

Offese, minacce e violenze. Ancora un esempio di violenza domestica (con minacce “Ti ammazzo”). E ancora una volta la vittima è una donna. A Reggio Emilia una donna ha denunciato il suo compagno dopo un lungo anno di maltrattamenti. Per l’uomo è stato disposta la misura cautelare del divieto d’avvicinamento alla vittima. E l’allontanamento dalla casa familiare.

Reggio Emilia, denuncia il compagno per maltrattamenti

La donna, durante una sofferta deposizione ai carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo, ha raccontato di essere stata vittima di ingiurie, minacce e botte. Fino all’episodio più grave nel quale, dopo una lite, l’uomo l’ha afferrata per il collo gridando “ti ammazzo”. La donna è svenuta e, dopo avere ripreso conoscenza, è stata scaraventata sul letto e picchiata. La vittima ha riportato lesioni personali, con 5 giorni di prognosi.

Botte e minacce “Ti ammazzo…”

Maltrattamenti fisici e psicologici quelli computi dall’uomo nei confronti della convivente. In seguito ai quali è scattata la denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto dal Gip l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima. All’uomo è stato prescritto di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati. E di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa.