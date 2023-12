Regali di Natale stellari per il Met: produttore di “Law & Order” dona opere di Botticelli e van Gogh

Eccezionale regalo di Natale per il Metropolitan Museum of Art di New York,. Che ha appena ricevuto in dono oltre 200 opere d’arte dal produttore cinematografico e televisivo Dick Wolf: 73 anni, creatore delle serie tv “Miami Vice” e “Law & Order – I due volti della giustizia”. Conosciuta come Collezione Dick Wolf, la donazione spazia dall’arte rinascimentale a quella barocca – racconta l’Adnkronos-: composta da artisti come Artemisia Gentileschi, Sandro Botticelli e Vincent van Gogh. Le opere sono destinate ai dipartimenti Dipinti europei, Scultura e arti decorative europee e Disegni e stampe del museo. E’ già esposto uno dei capolavori della Collezione Wolf, la Madonna con Bambino di Orazio Gentileschi (1620 circa).

Come parte della sua donazione, Wolf finanzierà due gallerie del museo, la 500 e la 503, che saranno rinominate Dick Wolf Galleries: in esse saranno esposti pezzi della collezione del produttore californiano insieme a tesori del XV e XVI secolo provenienti dal patrimonio del Met. “Con la sua straordinaria gamma di dipinti, sculture, arti decorative e opere su carta europee, la Collezione Dick Wolf rappresenta una delle donazioni più significative al Met a memoria d’uomo”. Lo ha dichiarato Max Hollein, amministratore delegato del museo, in un comunicato. “Inoltre, il sostanziale contributo finanziario fornirà un sostegno fondamentale alle esposizioni della collezione e alle attività accademiche del Met”.

Nel corso della sua prestigiosa carriera, Wolf ha accumulato una bella collezione d’arte, un interesse suscitato dalle sue visite al Met fin da piccolo. “Da quando avevo otto anni, mi fermavo al Met mentre tornavo a casa da scuola, due o tre volte al mese, e giravo per le gallerie. Era un’epoca più semplice, non c’era l’ingresso, si poteva entrare dalla strada”, ha ricordato in una dichiarazione. La sua collezione è cresciuta insieme alla sua passione per l’arte e la scultura del Rinascimento. La collezione comprende dipinti del Bronzino, disegni del Guercino e opere di Giovanni Battista e Giovanni Domenico Tiepolo. A chi gli cheide il motivo di questo regalo stratosferico risponde”: Sono certo che la maggior parte dei collezionisti concorda sul fatto che vedere la propria arte esposta nel più grande museo del mondo è un onore”. Ha aggiunto Wolf: “Questo è il mio regalo di Natale al museo, alla gente di New York e alla città dove ho conosciuto per la prima volta il potere e la bellezza della grande arte”.