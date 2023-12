Quindicenne violentata a Pavia, tenta il suicidio: lo stupratore l’aveva adescata su Instagram

Ha conosciuto qualche giorno fa un ragazzo tunisino di 25 anni su Instagram. Si sono incontrati nel pomeriggio di martedì 26 dicembre alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Lui ha convinto la ragazza, 15 anni, originaria del Marocco, a seguirlo in treno sino a Pavia, la città dove abita.

La quindicenne si è gettata nel Ticino

Qui l’ha portata nell’area Vul, in riva al Ticino. Lì, approfittando del buio, l’avrebbe aggredita e violentata, costringendola a un rapporto sessuale non consenziente. Lei ha anche provato a difendersi con tutte le sue forze, ma purtroppo inutilmente. Al termine il 25enne si è perfino offerto di riaccompagnarla in stazione per prendere il treno, come se nulla fosse successo.

Arrestato un 25enne tunisino per lo stupro di Pavia

La ragazzina a quel punto, una volta sola, in preda ai sensi di colpa per aver perso la verginità in seguito alla violenza, ha chiamato il 112 per “lasciare un ultimo messaggio ai genitori” e si è gettata nelle acque gelide del Ticino. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno perlustrato la zona con le torce fino a trovare vicino al ponte coperto una ragazza che piangeva e chiedeva aiuto. Come ricostruisce Il Giorno, la ragazza si teneva aggrappata a un ramo incastrato nel letto del fiume e, poi, stanca, si è lasciata trascinare dalla corrente. A quel punto, gli agenti della squadra volante l’hanno individuata e si sono lanciati nel fiume, riuscendo a salvarla. La quindicenne è stato trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata curata dai medici e dimessa con una prognosi di due giorni. La polizia ha subito avviato le indagini per risalire all’autore della violenza sessuale. Il presunto aggressore è stato individuato il giorno successivo ai fatti.