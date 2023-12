“Quando parla lei si vede che l’Italia conta”. Metsola elogia Meloni: “Forte leader pro-Ue”

“Conosco bene la presidente Meloni, è una donna molto forte, quando parla lei si vede che l’Italia conta”. Ad affermarlo è Roberta Metsola a Cinque Minuti di Bruno Vespa. La presidente del Parlamento Europeo, da giorni in Italia, in mattinata è stata ricevuta dal premier Meloni a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo contatti regolari. Stiamo preparando il Consiglio europeo…”.

Metsola: “Conto su Giorgia Meloni. Ha messo l’Italia al centro del dibattito europeo”

Una sintonia dalle fondamenta solide. Un nuovo riconoscimento significativo da parte dei vertici Ue all’Italia e al suo esecutivo. Alla faccia di chi ancora parla di un Italia isolataq in Europa. Conto su di lei, dice espressamente la Metsola. “Lei è una donna proeuropeista, forte – ha aggiunto, parlando della premier Meloni- è su questo che noi anche contiamo. Io non conterò solo sulla sua amicizia ma anche sulla leadership con cui ha messo l’Italia al centro del dibattito europeo: sia sull’immigrazione, sia sul finanziamento, sia sui piani digitali, climatico e sociale, su cui l’Italia può essere leader“. Un riconoscimento a tutto tondo del lavoro del governo Meloni. “Il prossimo anno l’Italia prenderà la presidenza del G7 – sottolinea – : sarà un anno molto importante perché potremo vedere la presidente con i suoi ministri: la leadership di questi paesi che ci tengono molto ad essere nel centro proeuropeista che noi possiamo continuare a costruire”.

Metsola: “Meloni forte leader pro-Ue”

“Proverò ad essere candidata a Malta e a rinnovare la fiducia del mio paese” , dice Metsola nell’intervista rilasciata alla Rai a proposito delle elezioni Europee. “Voglio fare una campagna elettorale a favore di tutti quelli che credono nell’Europa”. Poi una considerazione: “L’Europa è stata più unita che mai negli ultimi cinque anni: dalla pandemia al Pnrr, e lo siamo anche sulla guerra in Ucraina. Dobbiamo essere sicuri che quest’unità si tenga. Vengo da un tour nel Sud Italia per ascoltare. E fare in modo che i cittadini possano contare sulla nostra unità se si sentono ascoltati: è questo quello su cui dobbiamo puntare”.

Un altro riconoscimento dall’Ue al governo Meloni

Un nuovo alto riconoscimento da parte dei vertici Ue che certo spiacerà alla sinistra e alle opposizioni. A seguito del conseguimento della quarta rata del Pnrr- primi in Europa ad ottenerla- erano arrivate le congratulazioni di Ursula von der Leyen e Valdis Dombrovskis, presidente e vicepresidente della Commissione europea. Un riconoscimento al lavoro del governo e alle riforme attuate.