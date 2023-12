Procaccini: “Draghi alla guida della Ue? Sarebbe la persona giusta nel posto sbagliato”

«Non riesco a capire come si possa sostenere una contrazione degli investimenti a favore del rientro sul disavanzo pubblico. Il tetto andrebbe riparato quando c’è il sole, non quando piove»: parole nette quelle di Nicola Procaccini al Messaggero. Il co-presidente del gruppo dei Conservatori Ue spiega che «non si può più trattare uno Stato come fosse un’azienda privata ed essere ossessionati dal pareggio di bilancio». Rispetto al Mes, aggiunge l’europarlamentare di FdI «è solo uno dei dossier economici interconnessi al patto di stabilità. Sarebbe sbagliato non sfruttare tutte le carte a disposizione per giocare la nostra partita. Si può sempre trovare un compromesso. Si potrebbe ad esempio ratificarlo vincolando il suo utilizzo a un’espressione del Parlamento”.

Procaccini su Draghi presidente Ue: “Mi pare fantagiornalismo”

E sulla possibilità di Draghi alla guida della Commissione, Procaccini non ha dubbi: «Più che fantapolitica mi pare fantagiornalismo. Non mi pare uno scenario percorribile ed è già arrivata una smentita. Il presidente della Commissione è un po’ un operaio della politica Ue. Si tratta di un ruolo talmente fisico che non riesco a immaginarmi come Draghi possa sostenere un’attività così intensiva. Penso che Draghi sia un campione italiano che debba giocare altre partite più autorevoli. Con grande stima sarebbe la persona giusta al posto sbagliato».

Rispetto agli equilibri nel prossimo europarlamento, Procaccini sostiene che “non esistono maggioranze politiche ma solo tematiche e, quindi, molto variabili. La famosa ‘Ursula’ non esiste. È inutile parlarne ora. La sola certezza è che il punto di equilibrio del Parlamento si sposterà verso destra, al pari della Commissione e del Consiglio». Salvini e i suoi stanno sorpassando FdI a destra? «Lo vedremo a giugno ma non è un deputato in più o in meno a fare la differenza, sono i temi”. Veti su Le Pen o Afd? “I veti sono sui temi non su chi li vota».