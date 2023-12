Presepe vivente a Colle Oppio promosso dagli “Amici del Parco”. Brindisi con i cittadini del Rione capitolino

Presepe vivente nel parco archeologico di Colle Oppio a Roma a cura dell’associazione Amici del Parco in collaborazione con il Comitato dieci febbraio. Ieri l’area archeologica a due passi dal Colosseo ha attirato decine e decine di residenti del Rione storico della Capitale per assistere alla Natività ‘vivente’ animata dai figuranti del gruppo Storico romano.

Presepe vivente nel Parco di Colle Oppio

San Giuseppe, Maria e il bambinello, con alle spalle un asino, sulle note della canzoni del repertorio storico natalizio hanno impreziosito per alcune ore l’ingresso del parco. Posizionati all’interno di una suggestivo arco naturale delimitato per l’occasione da due grandi palme. A pochi metri la mostra “Una Rosa per Norma” realizzata nei locali di via delle Terme di Traiano in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte della giovane studentessa istriana, violentata e infoibata dai partigiani titini.

Tradizione, cultura e socialità

L’iniziativa è stata voluta dall’associazione “Amici del Parco” che ha tra gli obiettivi la riqualificazione e il recupero alla socialità dell’area verde del Parco e del rione. Tra i partecipanti al brindisi di Natale con un ottimo vin brulé il consigliere del Primo municipio di Roma Capitale, Stefano Tozzi, il presidente della commissione Cultura di Montecitorio e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.