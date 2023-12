Polonia, Tusk torna in sella: la Von der Leyen festeggia la vittoria dell’europeista convinto

“Sistemeremo ogni cosa insieme. Da domani potremo rimediare agli errori affinché tutti, nessuno escluso, possano sentirsi a casa”. Le prime parole di Donald Tusk, nominato premier a seguito del voto del Parlamento polacco, sono per il suo popolo. “Voglio ringraziare le donne e gli uomini polacchi. Grazie Polonia, questo è un giorno meraviglioso, non per me, ma per tutti coloro che in questi anni hanno creduto profondamente che le cose potessero andare meglio, che l’oscurità sarebbe stata scacciata, che il male sarebbe stato scacciato. Questo è quello che si è realizzato”, ha aggiunto. I voti a favore sono stati 248 deputati, 201 i contrari. La Camera bassa, guidata da una maggioranza pro-Ue, ha conferito al suo leader l’incarico dopo che il premier incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in Parlamento per formare un nuovo governo.

La vana vittoria delle destra nelle urne polacche

Il leader centrista, già presidente del Consiglio Ue nel 2017, torna al governo dopo 8 anni di governo conservatore. Dopo un breve discorso di Tusk, tutti i deputati si sono alzati per cantare l’inno nazionale. Nell’ultima tornata elettorale, il partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), pur essendo arrivato primo col 35,38% dei suffragi, non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi del Sejm ma solo quella relativa. Parallelamente, il responso delle urne ha assegnato la vittoria indiretta alla Coalizione civica e ad altri movimenti moderati, di centrodestra e centrosinistra, fortemente filoeuropei.

Tusk l’europeista dopo il conservatore Morawiecki