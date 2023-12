Politico maori nel Parlamento della Nuova Zelanda danza la haka prima di giurare fedeltà a Carlo III (video)

Rawiri Waititi, un politico maori, ha infranto il protocollo nel Parlamento della Nuova Zelanda prestando prima la fedeltà maori e poi il giuramento al re britannico Carlo III. Tra un giuramento e l’altro ha eseguito la haka (una danza tipica del popolo Maori). Il parlamento neozelandese si è aperto martedì con l’obbligo per i parlamentari di prestare giuramento a Re Carlo per poter essere ammessi all’assemblea. Il co-leader del partito politico Te Pati Maori, Rawiri Waititi, e altri cinque parlamentari del partito hanno scelto di rimanere al loro posto e di giurare fedeltà prima ai loro nipoti e ai giovani e al documento di fondazione del Paese, il Trattato di Waitangi, prima di spostarsi davanti a loro per prestare giuramento a Re Carlo.