Piano Mattei: via libera del Senato. FdI: “Cambiamo il paradigma con l’Africa per evitare migrazioni di massa”

Via libera dall’Aula del Senato al dl sul piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Il provvedimento, approvato con 85 voti favorevoli, 51 contrari e nessun astenuto, passa all’esame della Camera e deve essere convertito in legge entro il 14 gennaio 2024. Il Piano strategico Italia-Africa, mira a potenziare la collaborazione tra l’Italia e gli Stati africani, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e affrontando le cause profonde delle migrazioni irregolari.

Speranzon (FdI): “Siamo pronti a un cambio di paradigma”

“In questa fase storica l’Africa e il Mediterraneo sono al centro del mondo. L’Italia è al centro del Mediterraneo ed è giusto e utile che il nostro Paese abbia una chiara visione e un piano di sostegno ai popoli di quel continente. Già nel corso del 2023 il governo Meloni ha più che raddoppiato le risorse destinate a progetti di cooperazione in Africa rispetto ai governi precedenti”. Lo dichiara in una nota il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia e relatore del dl Piano Mattei.

“Ora, con il Piano Mattei, siamo pronti a un vero e proprio cambio di paradigma che metta al centro quei popoli per un futuro di benessere e prosperità – aggiunge -. Solo così si può vincere la sfida delle migrazioni di massa. I rapporti con i Paese del Nord Africa sono fondamentali per risolvere il problema migratorio e fa strano che una sinistra senza idee abbia ad esempio boicottato la richiesta fatta dal governo Meloni di impegni finanziari da parte dell’Europa e del FMI in Tunisia. Una questione che dimostra quanto le loro politiche siano anti italiane e pure anti africane. Sono solo filo francesi, quanto si tratta di svendere la nostra Nazione. A loro va tutta la mia commiserazione”, conclude.

“Col Piano Mattei diamo una risposta al problema dell’immigrazione”

“Le critiche al Piano Mattei dell’opposizione sono figlie di una narrazione non corrispondente al vero e frutto di un sentimento di invidia. E questo perché noi vogliamo fare l’interesse degli italiani proprio come fece il grande manager, cambiando la politica energetica della nostra Nazione. Il Piano Mattei rappresenta il cambio di paradigma che L’Europa deve seguire per dare una risposta al problema dell’immigrazione impedendo le partenze e garantendo ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo di raggiungere sviluppo, indipendenza e autonomia. Il punto non è togliere Africa dall’Europa ma togliere una certa Europa dall’Africa, quell’Europa che ha avuto nei confronti del continente africano un atteggiamento predatorio. Il Piano Mattei rappresenta la pietra miliare per cambiare l’Italia e l’Europa e per questo votiamo convintamente a favore”. Lo afferma in aula in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo.

Nella foto Ansa: una donna lavora in una miniera d’oro in Nigeria