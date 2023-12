Paura per Joe Biden: un’auto si schianta contro il corteo presidenziale. Lui e la moglie illesi (video)

Paura e allarme sicurezza nella notte Usa per un incidente che ha coinvolto il corteo di auto presidenziali di Joe Biden: un’auto ha colpito un Suv della scorta a Wilmington nel Delaware, città in cui il presidente ha la sua residenza privata. L’incidente è avvenuto nei pressi del quartier generale della sua campagna elettorale. Biden e la moglie Jill sono rimasti illesi e sono tornati a casa.

L’incidente che ha coinvolto il corteo presidenziale di Biden

L’incidente è accaduto intorno alle otto di sera ora americana, dopo che Biden e la first lady avevano cenato con lo staff. Una berlina è andata a sbattere violentemente contro il Suv fermo a un incrocio a circa 40 metri da dove si trovava il presidente, che è stato immediatamente messo in sicurezza su un altro veicolo, per poi essere allontanato.

L’impatto mentre il presidente Usa era davanti a un ristorante

Lo schianto è avvenuto mentre Biden aveva appena finito di rispondere alle domande dei giornalisti al termine della cena. Testimoni hanno riferito dell’evidente sorpresa manifestata dal presidente. Gli agenti della sicurezza sono entrati in azione e hanno accerchiato l’auto color argento con targa del Delaware, puntando le armi contro l’autista, che ha alzato le mani. L’area è stata messa in sicurezza e il programma di Biden non è stato influenzato.

L’autista alza le mani all’arrivo dei servizi di sicurezza

Allo stato attuale non sono stati rilasciati ulteriori dettagli su quanto accaduto, ma i media Usa hanno sottolineato che al momento dello scontro a Wilmington pioveva. Una notazione che fa pensare al fatto che possa essersi trattato di un ordinario incidente stradale e che pare confermata anche dal fatto che la stessa agenzia Reuters, che per prima ha rilanciato la notizia, ha ormai spostato il titolo sulla vicenda nella parte bassa del proprio sito. L’indicente, comunque, è stato oggetto delle breaking news statunitensi, che hanno trasmesso il video ripreso dai testimoni e ampiamente rilanciato anche sui social.