Paura a Cagliari, aggressore seriale in azione sul bus: calci e pugni alle donne a bordo. Fermato un nigeriano

Un’aggressione violenta improvvisata senza alcun motivo scatenante, sferrata su un autobus da un 38enne nigeriano ai danni di una passeggera 66enne, assalita a calci e pugni e a cui l’uomo ha intimato di scendere alla fermata successiva. Tutto senza senso, e in nome di una brutalità sfogata in mezzo alla gente e contro una donna terrorizzata e disorientata. le cronache di una “ordinaria” giornata di follia stavolta ci portano in Sardegna: esattamente nell’hinterland di Cagliari. Ma i fatti, come denunciato sempre più spesso ahinoi, con un rapido copia e incola potrebbero traslarsi ovunque, in una qualunque delle città del Bel Paese…

Cagliari, aggredisce donna sul bus senza motivo: denunciato nigeriano

Ma veniamo ai fatti. Fatti che rimandano a una vicenda che nella sua (purtroppo) rituale crudezza raccontano l’ennesima aggressione a una malcapitata signora, che un immigrato nigeriano ha pensato di aggredire senza alcun motivo, senza nessun pregresso e nessun battibecco che potrebbe in qualche modo giustificare una reazione, comunque spropositata e inaccettabile. Lo straniero, come ricostruisce nel dettaglio l’Adnkronos, ha aggredito la donna sul bus senza alcun motivo, ed è stato poi denunciato dopo l’ennesimo episodio analogo, emerso poco dopo, nel Cagliaritano.

E viene fuori che lo straniero è autore (abituale) di altre aggressioni analoghe

Il protagonista, infatti, è un 38enne nigeriano che è ritenuto responsabile di una serie di aggressioni, sempre senza nessuna causa scatenante. L’ultimo, allora, è quello che risale all’11 novembre scorso, e che comincia nel momento in cui la malcapitata 66enne è salita sull’autobus Ctm a Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari, e si è trovata davanti l’uomo che la fissava e le intimava di scendere alla fermata successiva. Spaventata, la donna di Assemini ha cercato riparo vicino al conducente. Ma il 38enne nigeriano l’ha raggiunta pervicacemente anche lì, colpendola con un calcio sul fianco.

Il nigeriano sferra calci e pugni alle donne… e sempre sul bus

L’autista ha avvisato i carabinieri e ha raggiunto la Stazione di Monserrato con le porte chiuse, e il passeggero violento ancora a bordo. In quell’occasione l’uomo era stato solo identificato, perché la donna non aveva voluto presentare la querela. I carabinieri non hanno desistito e dopo aver visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del bus hanno ricostruito l’accaduto. Ieri, quindi, la donna ha presentato la querela e i carabinieri hanno potuto denunciarlo per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Ed è proprio in quel frangente che i militari hanno scoperto che l’uomo ha altre denunce a carico, per episodi analoghi. Ma è stato denunciato in stato di libertà.