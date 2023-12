Palermo, padre e figlio di 4 anni precipitano dal sesto piano. Lui muore, il bambino è lleso

Un uomo di 38 anni, docente universitario, e il proprio figlio di 4 anni sono precipitati dal sesto piano del balcone dell’appartamento di via Ausonia in cui vivevano, a Palermo. Il padre, professore associato della facoltà di Ingegneria dell’università di Palermo, è stato intubato e portato in ospedale ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi ed è deceduto. Il bimbo, invece, è rimasto illeso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di valutazione. Ma sembra che il padre abbia provato a salvare il bambino che si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone. Ma l’uomo sarebbe caduto nel vuoto. Mentre il piccolo non è rimasto ferito perché la sua caduta è stata attutita da alcuni pannelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia.

L’uomo, nella caduta, ha sfondato il tetto di un ristorante ed è morto. Mentre il piccolo di 4 anni è rimasto miracolosamente illeso perché la caduta sarebbe stata attutita da alcuni pannelli fonoassorbenti del tetto del ristorante. Il fatto è successo oggi pomeriggio poco prima delle tre in via Ausonia. La vittima aveva perso la moglie da poco più di un anno ma al momento è esclusa la pista del sucidio.