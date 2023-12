Nuovo video diffuso da Hamas con 3 ostaggi: “Siamo anziani e malati. Non fateci morire qui”

Tre ostaggi israeliani anziani e malati sono apparsi in un nuovo video diffuso dalle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas. E rilanciato da al-Jazeera. Nel filmato eo prende la parola uno dei tre ostaggi, che si presenta come il 79enne Halem Bery, del kibbutz di Nir Oz.

Hamas diffonde un video con 3 ostaggi

“Sono qui con un gruppo di altri anziani, hanno tutti malattie croniche e vivono in condizioni molto dure”, dichiara Bery. Poi aggiunge subito dopo: “Noi siamo la generazione che ha costruito le fondamenta per la creazione di Israele. E siamo quelli che hanno dato il via alle Idf”, le Forze di difesa israeliane.

“Non capiamo perché siamo stati abbandonati”

“Non capiamo perché siamo stati abbandonati qui. Dovete liberarci, non importa il costo”, prosegue l’anziano. “Non vogliamo essere uccisi come effetto diretto di un attacco aereo delle Idf”. Quindi ribadisce la richiesta di essere liberati “senza condizioni”. “Non fateci invecchiare qui”.

Trattative in stallo dopo la tregua

Dal giorno del terribile attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, quando oltre 200 persone sono state prese in ostaggio, gran parte dei sequestrati sono stati liberati in cambio del rilascio di detenuti palestinesi. Per favorire lo scambio, Israele ha accettato una tregua di pochi giorni nelle operazioni militari condotte a Gaza. Dopo la ripresa delle ostilità, però, le trattative si sono congelate.

Tre ostaggi uccisi per errore

Le pressioni delle famiglie dei sequestrati sono costanti, e sono incrementate quando è emerso che tre ostaggi sono stati uccisi per errore a Gaza dai soldati israeliani, che li hanno scambiati per terroristi. Ma il governo israeliano ha dichiarato che non interromperà la guerra finché Hamas non sarà sradicata dalla Striscia.