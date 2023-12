Nomina di Acanfora a direttore di 3-I spa, Fazzolari querela il Domani: “Ricostruzioni diffamatorie”

Giovanbattista Fazzolari querela Il Domani. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma intende passare alle vie legali nei confronti del quotidiano che fa capo a De Benedetti. Che oggi ha confezionato un articolo a dir poco velenoso sulla nomina di Stefano Acanfora a direttore generale di 3-I spa (società che fa capo a Inps, Inail e Istat). Titolo: “Fece un contratto d’oro a Fazzolari, il governo lo piazza direttore della 3-I spa”. Nel giorno della ratifica della nomina nell’assemblea dei soci della società il quotidiano, che non è nuovo ad attacchi ad alzo zero a ministri ed esponenti di FdI, fa riferimento a presunti scambi di favori tra Acanfora e il consigliere della premier Meloni.

Nomina Acanfora, Fazzolari querela il Domani

Fazzolari annuncia querele anche contro “chi ha ripreso quella ricostruzione diffamatoria”, annunciano fonti di Palazzo Chigi. Il Domani nella sua ricostruzione maliziosa dei fatti prende le mosse da una consulenza assegnata in passato a Fazzolari da Acanfora, in qualità di direttore della centrale acquisti della regione Lazio. Tanto basta per costruire una presunta inchiesta giornalistica per mettere alla sbarra l’esponente del governo.

Il quotidiano insinua scambi di favore

Tra i due – scrive il giornale – il legame è infatti di vecchia data. “Risale almeno al 2017, quando Acanfora era direttore della centrale acquisti della regione Lazio. E assegnò a Fazzolari una consulenza per un valore complessivo di 166mila euro lordi. Acanfora firmò la determina necessaria alla stipula di un contratto. La durata prevista era di 24 mesi, dal luglio 2017 al luglio del 2019. Oggetto della collaborazione ‘la prestazione di opera intellettuale’. Il rapporto contrattuale è durato meno del previsto. È stato interrotto – scrive ancora il quotidiano – nella primavera del 2018. L’esponente di FdI era stato infatti eletto senatore e rassegnò così le dimissioni”.

“Rapporti mai interrotti”. Dov’è lo scandalo?

Nell’articolo si indugia su “rapporti mai interrotti con Acanfora”. Dov’è lo scandalo? Dov’è il reato? Tra maggio e giugno Fazzolari – insiste ul quotidiano – avrebbe caldeggiato la candidatura del dirigente come amministratore delegato Consip. Dopo qualche mese – si legge ancora sul Domani – “il dirigente ci ha così riprovato candidandosi con la 3-i spa, società nata nel 2022 con gli obiettivi di sviluppare innovazione tecnologica”. Fondazione creata dal governo Draghi ed ereditata dall’esecutivo di Meloni. In estate è partito l’iter di selezione del direttore generale. “Al Domani – si legge – risultano una settantina di candidati, tra cui appunto Acanfora. Che, nonostante i mugugni di molti concorrenti, che lamentano un presunto conflitto di interessi tra lui e Fazzolari, è arrivato primo nella graduatoria stilata da una commissione interna”.