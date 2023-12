“Nessun dorma!”: Meloni, occhi lucidi e orgoglio al concerto di Natale del Senato (video)

Palazzo Madama in piedi per il tenore Vittorio Grigolo, al termine dell’esecuzione del ‘Nessun dorma!‘, romanza tratta dall’opera lirica Turandot di Giacomo Puccini, durante il tradizionale concerto natalizio alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Occhi lucidi per la premier Giorgia Meloni, che ha esclamato un “bravissimo” all’indirizzo del tenore. Una mattinata di orgoglio nazionale, a Palazzo Madama, con le massime autorità italiane e i senatori schierati al gran completo. Standing ovation per il presidente Mattarella.

Meloni al concerto del Senato accanto a Mattarella e La Russa

L’introduzione del presidente del Senato

“Credo che dobbiamo essere tutti, non solo fedeli, ma uniti. Lo faremo ricordando con un doveroso pensiero chi soffre e coloro che anche a Natale saranno negli ospedali, nelle carceri, negli ospedali a prendersi cura dei malati”, sono state le parole introduttive, del concerto, del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha chiamato la standing ovation per Mattarella e l’applauso caloroso dell’aula “alla mia amica Giorgia Meloni”.

I selfie e l’incontro dei vip con il premier

Tutti la chiedono, tutti la vogliono”, un po’ come ‘Il barbiere di Siviglia’ (una delle opere liriche omaggiate dagli orchestrali veronesi). Ma dura poco la permanenza di Meloni nel grande Salone, dove un assortito buffet – formaggi, salumi, fritti di pesce, torroni, panettone e altre leccornie – ha atteso gli spettatori del concerto, oltre ai musicisti e al coro della Fondazione Arena di Verona. La premier è ‘sgusciata’ via, inseguita da giornalisti e curiosi, prima di sparire in uno dei numerosi corridoi della Camera alta ‘scortata’ dal padrone di casa, il Presidente del Senato Ignazio La Russa che nel breve saluto prima del concerto aveva usato parole affettuose per lei (“la mia amica Giorgia”). Si trattengono ancora per un po’ il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ride e scherza con Geronimo La Russa, figlio di Ignazio, da poco nominato nel Cda del Piccolo di Milano.

La standing ovation per il tenore Vittoria Grigolo

Grandi complimenti per il tenore Vittorio Grigolo, omaggiato con la standing ovation di tutta l’Aula del Senato per la sua esecuzione del ‘Nessun dorma’. Una performance particolarmente apprezzata dalla premier Giorgia Meloni, che, occhi lucidi, ha rivolto un “bravissimo” all’indirizzo del cantante. “Ma anche lui – sottolinea all’Adnkronos un senatore, addentando una mozzarella – l’ha guardata per tutto il tempo dell’esibizione”. C’è gloria anche per l’attore Sergio Castellitto, che dopo aver letto un brano de ‘I Promessi sposi’ ha ricevuto in dono da La Russa la campanella della Presidenza del Senato.