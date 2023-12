Neonata abbandonata a Bari, il parroco la trova nella culla termica della chiesa: “È come se fossi nato di nuovo”

A prenderla nel calore delle sue braccia e ad accoglierla nella culla termica della parrocchia dedicata a San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove una neonata è stata abbandonata di primo mattino (erano all’incirca delle 7.20) è stato il parroco, don Antonio Ruccia, richiamato dal sensore che ha suonato l’allerta al suo dispositivo telefonico. «Si chiamerà Maria Grazia, come la Madonna che spero accompagni questa piccina per tutta la vita», ha detto il sacerdote rispondendo ai carabinieri che gli hanno chiesto come volesse chiamarla.

Neonata abbandonata a Bari, il parroco la trova nella culla termica della parrocchia

La piccola, come spiega tra gli altri il sito dell’Ansa ricostruendo quanto accaduto in questa anti-vigilia di Natale, «nata da pochi giorni, è in buone condizioni di salute. Ed è ora ricoverata nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari per accertamenti». Dunque, il sensore della culla termica della parrocchia barese, che esiste dal 2014, è tornato a squillare. A segnalare la presenza di una neonata che una madre ha deciso di non tenere con sé. La prima volta che qualcuno è ricorso al sistema che evita abbandoni più drammatici e pericolosi per i piccoli più sfortunati risale al luglio di tre anni fa quando un bimbo, poi battezzato con il nome Luigi, fu lasciato dai genitori. Accanto a lui, ricorda il Tgcom24 sul precedente segnalato dalla cronaca, c’era un biglietto su cui erano appuntate le abitudini del piccolo.