Nave da crociera travolta dalle onde nel mar del Nord. Il video realizzato dalle cabine passeggeri

Paura nel mar del Nord tra i passeggeri della MS Maud, una nave da crociera norvegese, in balìa di onde gigantesche durante il viaggio da Floroe, in Norvegia, a Tilbury, in Gran Bretagna, il 21 dicembre scorso. La nave è stata poi trainata nel porto di BremerHafen, in Germania. I passeggeri hanno documentato onde imponenti attraverso video, evidenziando la forza della tempesta che ha causato la rottura delle finestre di alcuni ponti e l’interruzione dell’elettricità. Fortunatamente, tutti e 266 i passeggeri e i 131 membri dell’equipaggio a bordo sono al sicuro.

Il video della nave da crociera in balìa delle onde