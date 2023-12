Natale alle porte, ladri sull’uscio, i consigli della polizia a chi parte: come rovinare la festa ai topi d’appartamento

Con il Natale alle porte, ladri e malintenzionati sono già sull’uscio di casa: scatta l’allerta delle forze dell’ordine che, nel lanciare l’allarme a chi è procinto di partire per le festività in arrivo, invitano alla prudenza e dispensano consigli utili a chi sta per mettersi in viaggio, e evitare così “brutte sorprese” al rientro. E allora, non condividere informazioni che riguardano i propri movimenti durante le feste sui social. Allertare i vicini che possono accorgersi di rumori sospetti. E chiedere a persone di fiducia di passare a casa per accendere le luci e aprire le finestre: sono solo alcuni dei consigli che la Polizia rivolge ai cittadini che nel corso delle vacanze di Natale partiranno per brevi o lunghi periodi per difendersi dai ladri.

Natale, ladri in azione? I consigli della polizia a chi si mette in viaggio

«Le brevi o lunghe assenze da casa danno maggiore occasione sia alle bande organizzate, ma anche ai ladri improvvisati, di muoversi liberamente. Come succede anche nei periodi estivi», spiega all’Adnkronos il direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine, Francesca Fava. «È importante – sottolinea – non condividere sui social le assenze. Ma anche fidarsi dei vicini di casa che possono rendersi conto di rumori o di persone sospette, così da poter segnalare alle forze di polizia». E ancora, al fine di scongiurare effrazioni e saccheggi, prosegue Fava, sarà utile «evitare di accumulare la posta nella buca delle lettere, anche se questo vale per assenze più lunghe».

Ecco come prevenire i saccheggi ed evitare brutte sorprese al rientro

E ancora: «Chiedere a qualcuno di fiducia di passare a casa periodicamente per fare vedere che le finestre sono aperte e la luce è accesa, in modo da non dare un senso di assenza prolungata. Tutte queste sono le raccomandazioni per quello che riguarda la prevenzione». E poi, prosegue l’esperta in prima linea, è necessaria «l’attenzione a sistemi di sicurezza passiva che devono essere garantiti: porte chiuse. Non lasciare chiavi nei pressi dell’abitazione. Inferriate nel caso dei piani bassi. Telecamere o dispositivi collegati con le forze di polizia, dissuasori che possono rendere più difficile l’opera di malintenzionati».

Natale, altre avvertenze su come rovinare la festa dei furti ai ladri

Infine, prosegue Fava, ai cittadini diciamo di «segnalare alle forze di polizia o attraverso il 112 o tramite Youpol, app che consigliamo di utilizzare perché permette di inviare anche foto e video utili a fini investigativi. Funziona in tempo reale ed è utilizzabile per ogni tipo di reato». E a furto consumato la dirigente del servizio controllo del territorio del Dipartimento di Ps fornisce un’ultima raccomandazione: «Chi tornando a casa dovesse trovare la porta aperta, o dovesse sentire rumori sospetti, non entri. E chiami subito i numeri di emergenza, in modo da non esporsi a rischi particolari e da non compromettere fonti di prova che potrebbero essere rilevate da un sopralluogo della Scientifica». Segnalazioni, accortezze, avvertenze e consigli utili a prevenire il rischio di una sgradita sorpresa al ritorno a casa dalle vacanze…