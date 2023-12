Musk, Rama, Sunak: al via la terza giornata ad Atreju. Il programma. Segui qui la diretta

A Castel Sant’Angelo a Roma si apre la terza giornata di Atreju, caratterizzata dalla presenza dei grandi ospiti internazionali. Il programma, fitto di appuntamenti, è caratterizzato infatti dalla partecipazione, tra gli altri, del primo ministro albanese Edi Rama, del premier inglese Rishi Sunak e del patron di Space X e Tesla Elon Musk. Tutti i lavori potranno essere seguiti come di consueto attraverso la diretta streaming, il cui link è in calce a questo articolo.

Alle 9, nella sala Enrico Mattei, presentazione dei libri “Algoritmi e preghiere” con Guerino Nuccio Bovalino; “Un eroe. Ermenegildo Rossi, quando il coraggio fece paura all’Italia” con Emanuele Merlino ed Ermenegildo Rossi. Interviene: Luca Sbardella (Deputato FdI). Modera: Roberto Genovesi (Direttore di Rai Libri)

I dibattiti inizieranno alle 10 con l’incontro dedicato alle eccellenze italiane nello sport, “Impegno, coraggio, sacrificio: l’eccellenza italiana nello sport” con il Ministro Andrea Abodi, il Ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti, il capitano della nazionale di tennis Filippo Volandri, il campione olimpionico Gregorio Paltrinieri, la campionessa paralimpica Ambra Sabatini e l’olimpionica di scherma Elisa Di Francisca.

Alle 11, nella sala Emanuela Loi, Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità) e Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa) intervisteranno il Primo Ministro dell’Albania Edi Rama. Introduce Augusta Montaruli.

Alle 11.45, nella stessa sala, sarà la volta di Elon Musk, intervistato da Nicola Porro.

Alle 14 l’incontro con il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak.

Alle 14.30 il confronto su cibo e salute “Il valore della qualità per il benessere di persone e imprese”. Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Giorgio Calabrese (Medico e nutrizionista), Riccardo Cotarella (Presidente di Assoenologi) Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti); Gianfranco Vissani (Chef e gastronomo). Introduce: Patrizio La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). Modera: Luca De Carlo (Senatore FdI e Presidente Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Alle 15, nella sala Emanuela Loi, si parla di “Immigrazione, difesa delle frontiere e dimensione esterna: una questione europea” con Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Marco Minniti (già Ministro degli Interni e Presidente della Fondazione Med-Or), Giovanni Canu (Contrammiraglio e Capo del Reparto III “Piano e Operazioni” della Guardia Costiera), Massimiliano Lauretti (Ammiraglio e Capo del III Reparto “Piani, Operazioni e Strategia Marittima” dello Stato Maggiore della Marina); Fausto Biloslavo (Giornalista e inviato di guerra), Emiliano Fittipaldi (Direttore del Domani). Introduce: Sara Kelany (Responsabile dipartimento Immigrazione FdI). Modera: Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno)

Sempre alle 15, nella sala Enrico Mattei, il dibattito “ECR Party discute di intelligenza artificiale con il sottosegretario all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti”. Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale), Eman El-Sheikh (Direttore del Centro per la Cybersecurity e professore di informatica presso l’Università of West Florida), Giorgio Metta (Direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia), Adele Mirza (Presidente Alternativa Dreapta, Membro ECR Part, Romania). Introduce: Francesco Di Ciommo (Professore e Pro-rettore Luiss “Guido Carli”). Modera: Antonio Giordano (Deputato FdI e Segretario Generale ECR)

Alle 16, il dibattito sul ruolo geopolitico dell’Italia “Roma al centro del Mediterraneo: quale ruolo geopolitico per l’Italia”. Intervengono: Lorenzo Fontana (Presidente della Camera dei Deputati) Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’attuazione del programma); Guido Crosetto (Ministro della Difesa); Edmondo Cirielli (Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Claudio Descalzi (Amministratore Delegato di Eni), Federico Rampini (Giornalista). Introduce: Giulio Tremonti (Deputato FdI e Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari). Modera: Mario Sechi (Direttore responsabile di Libero)

Ancora alle 16, nella sala Enrico Mattei, si parlerà di “Rivoluzione fisco” con Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Luigi Marattin (Deputato Italia Viva), Tommaso Cerno (Direttore de L’Identità). Introduce: Lucia Albano (Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze). Modera: Nicola Calandrini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Programmazione economica e bilancio)

Alle 17, nella sala Emanuela Loi, confronto su “Made in Italy: il valore dell’eccellenza”. Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del Made in Italy); Carlo Calenda (Senatore e Presidente di Azione); Matteo Zoppas (Presidente ICE). Introduce: Fausta Bergamotto (Sottosegretaria di Stato al Ministero delle imprese e del Made in Italy). Modera: Massimo Martinelli (Direttore de Il Messaggero)

Ancora alle 17, nella sala Enrico Mattei, il dibattito “Le città del domani: amministratori locali a confronto”. Pierluigi Biondi (sindaco de L’Aquila e Responsabile dipartimento Enti locali FdI), Matilde Celentano (sindaco di Latina), Monica Ciaburro (Deputata FdI e sindaco di Argentera), Alessandro Ciriani (sindaco di Pordenone), Costanzo Della Porta (Senatore FdI e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno), Nicola Franco (Presidente Municipio VI Roma Capitale), Francesco Mura (Deputato FdI e sindaco di Nughedu Santa Vittoria), Alessandro Palombi (Deputato FdI e sindaco di Palombara Sabina), Daniele Sinibaldi (sindaco di Rieti), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Paolo Truzzu, (sindaco di Cagliari), Andrea Volpi (Deputato FdI e sindaco di Lanuvio)

Alle 18, nella sala Emanuela Loi, “Racconto italiano: lo sguardo del cinema e il futuro dell’industria dell’audiovisivo nell’era digitale”. Chiara Sbarigia (Presidente Associazione Produttori Audiovisivi), Federica Lucisano (Ad Lucisano Media Group), Giampaolo Rossi (Direttore Generale Rai), Francesco Rutelli (Presidente Anica) Michele Placido, Riccardo Scamarcio. Modera: Andrea Piersanti (Giornalista)

Alle 19, nella sala Emanuela Loi, presentazione del libro “La versione di Giorgia” di Alessandro Sallusti. Intervengono: Giovanni Donzelli (Deputato FdI e Responsabile del dipartimento organizzazione) e Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei Deputati), David Parenzo (Giornalista), Giuseppe Cruciani (Giornalista). Modera: Alessandro Imperiali (Giornalista)

Alle 19, nella sala Enrico Mattei, presentazione del libro “La traversata della destra. Dal Msi a Fratelli d’Italia e al governo Meloni” di Adalberto Baldoni e Federico Gennaccari. Intervengono: Paola Frassinetti (Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito), Salvatore Deidda (Deputato FdI e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni) e Roberto Menia (Senatore FdI e Vicepresidente della Commissione Affari esteri e difesa). Modera: Incoronata Boccia (vicedirettore Tg1)

Infine, alle 20 Premio Atreju alla campionessa del mondo di karate Juniores Chiara Tagliafierro. Consegnano il premio: Raffaele Speranzon (Senatore FdI e Vicecapogruppo vicario al Senato) e Manlio Messina (Deputato FdI e Vicecapogruppo vicario alla Camera)