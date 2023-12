Mes, no alla ratifica. Show di Conte con urla scomposte. Rampelli lo rimprovera: “Eviti gli ululati” (video)

La Camera ha respinto l’autorizzazione alla ratifica del Mes. I no sono stati 184, 72 sì e 44 astenuti. FdI e Lega hanno votato contro, come il M5S. Forza Italia si è astenuta. Il dibattito è stato molto acceso. FdI ha rinnovato le accuse a Giuseppe Conte. “Lei – ha detto il deputato Francesco Filini – ha firmato il Mes quando non aveva una maggioranza parlamentare a sostenerlo”. Il capo dei pentastellati l’ha buttata in caciara: “Pensate che gli italiani siano così stupidi che col voto di oggi, penso sarà un no, voi mascherate il vostro fallimento sull’immigrazione e sulla crescita? Ma che avete preso gli italiani per un popolo di stupidi?”.

Conte, con toni esagitati ha attaccato ancora Giorgia Meloni: “Diteci cosa avete ottenuto ieri in Europa? Siete tornati non con un patto, ma con ‘pacco’ di stabilità e decrescita. Una decrescita infelice. Sarà un disastro per la nostra economia”. “Nelle vostre feste ad Atreju siete leoni, Meloni diventa paonazza. Perché in Europa non si scompone e fa la docile agnellina?”.

Un intervento in cui Conte ha più volte alzato la voce nello stile dei peggiori comizi. Tanto che Fabio Rampelli, che presiedeva la Camera, ha commentato a un certo punto: “Se fosse possibile evitare questi ululati… siamo in un’aula parlamentare e non al mercato”. Tutto questo agitarsi di Conte nasconde l’ansia di salvare la faccia senza peraltro riuscirvi. Con una coda vittimistica: “Chiediamo che siano presi dei provvedimenti nei confronti dei deputati di Fdi, che sono venuti a minacciarci sotto i nostri banchi con gesti che invitavano al confronto personale”, ha detto il deputato M5S Agostino Santillo.

Alla fine della conta in aula la maggioranza appare meno divisa dell’opposizione. Forza Italia infatti si è astenuta mentre l’opposizione si è veramente spaccata con Pd, Azione, IV e +Eu che hanno votato sì al Mes e il M5S che ha votato no.